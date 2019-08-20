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快訊／不考慮回任黨主席　邱顯智點名徐永明、曾威凱出任

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▲▼曾威凱、徐永明。（資料照／記者屠惠剛、許展溢攝）

▲曾威凱、徐永明。（資料照／記者屠惠剛、許展溢攝）

記者林銘翰／台北報導

時代力量20日召開決策委員會討論黨主席改選事宜，最後因未達法定人數沒有做出結論，繼續慰留前黨主席邱顯智。對此，邱顯智隨即於臉書表示，他先前已經說明，自己應該負起政治責任，也承認個人能力有限，因此期望黨能選出下一任主席，再次明確表達「我不考慮回任主席」，同時也點名時代力量桃園市黨部主委曾威凱與立法院黨團總召為較適合出任主席的人選。

邱顯智表示，「實在是很感謝大家的厚愛」，但是他先前已經說明，自己應該負起政治責任，也承認個人能力有限，期望黨能選出下一任主席，比自己更細緻地處理黨內外的協調工作，也再次明確表達「我不考慮回任主席」。不過邱顯智也說，即便自己不做主席，仍然會為了時代力量、為了新政治，和各位共同努力。

同時，邱顯智也說，關於下一任主席的人選，過去這段時間已經有許多討論。為解決當下黨內僵局，他認為有兩位決策委員較適合出任主席，分別為曾威凱與徐永明。

▲▼時代力量決策委員會議會後記者會 黨主席邱顯智。（圖／記者屠惠剛攝）

▲邱顯智。（圖／記者屠惠剛攝）

邱顯智指出，曾威凱是關廠工人案、苑裡反瘋車案、彰化反高壓電案、國道收費員案等無役不與的社運律師，也是自己長年的戰鬥夥伴。2015年，他與曾威凱共同參與時力創黨，一路奮戰至今，曾威凱也曾擔任過時代力量第一屆決策委員，對黨務相當熟悉。

此外，邱顯智也點名徐永明，過去三年多來，擔任時代力量立法院黨團總召，相當熟悉時代力量黨團在立法院提出的各項法案，目前也是決策委員會中唯一一位立委。邱顯智說，當他與民進黨主席卓榮泰對談時，曾經提出多項總統蔡英文在2016年競選時曾承諾，但至今未處理完成的關鍵法案，要求先釐清價值再談合作。下個會期，就是本屆立法院最後一個會期，立法院將會是針對這些法案進行論辯的主要戰場，相信若由徐永明出任黨主席，將有助於黨的決策團隊與立法院黨團的溝通，讓大家能共同作戰。

邱顯智表示，誠摯希望曾威凱與徐永明能出面承擔黨的重責大任，也希望決策委員會能儘快完成黨主席的改選，讓黨能共同前進。邱顯智說，不論繼任人選是誰，自己都願意盡最大的努力來協助，為新政治來努力，這樣的初衷始終沒有改變。

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關鍵字：邱顯智,徐永明,曾威凱,時代力量

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