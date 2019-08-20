時代力量黨主席持續空缺　林亮君：我們不能再處於真空狀態

記者楊蕓、林銘翰／台北報導

時代力量20日召開決策委員會討論黨主席改選事宜，最後因未達法定人數沒有做出結論，繼續慰留前黨主席邱顯智。但自行宣布角逐黨主席的決策委員林亮君隨後召開記者會，認為黨內8月以來所有的動盪，已讓所有黨公職憂心忡忡，且在登記截止日前只有她一組登記參選，鄭重呼籲改選不能再拖延，「我們不能再處於真空狀態。」

時代力量黨主席邱顯智日前閃電宣布請辭，時代力量於20日召開決策委員會，會議後時代力量發出新聞稿表示，「本次會議原定討論改選黨主席相關事項，經會議討論，部分委員認為應持續慰留邱顯智主席，因此今日會議無法選出黨主席人選。」

然而，林亮君也隨後召開記者會，她表示，黨主席改選的登記截止日是18日晚上12點前，只有我一個人參加改選。但經過多方討論仍舊沒有共識，最後因決策委員不斷退席，大約在2點42分宣布未達開會人數所以流會，「我非常希望各位決策委員，這件事情不應再拖，我決定參選是來自很多支持者焦慮和憂心，時代力量8月以來所有的動盪，讓所有黨公職都憂心忡忡，我們不能再處於真空狀態。」

林亮君呼籲黨不要停下腳步，才能夠團結面對2020大選，所有決策委員也不應再擱置，「我們有義務跟責任扛起這塊招牌。」

至於慰留邱顯智的最後底線是否為下週二？林亮君表示，剛剛因為流會沒辦法做出任何決議，接下來要看決策委員進一步討論，下週的決策會她一樣親自出席。

▲林亮君。（圖／記者屠惠剛攝）