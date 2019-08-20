為利益反悔結盟？綠黨爆：時力2016偷偷跟民進黨密會要資源

▲ 綠黨爆料時代力量2016年反悔結盟，改當小綠多次跟民進黨密會要資源。（圖／翻攝綠黨臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

時代力量黨內紛擾尚未落幕，20日晚間綠黨在臉書爆料，在太陽花學運後綠黨、社民黨、時代力量的夥伴們展開密集協商，希望台灣能夠有個完整的第三勢力，沒想到「時代力量為了利益，卻選擇背棄盟友」，多次和民進黨密會要資源。

綠黨在臉書表示，原本個小黨間都達成共識，但「時代力向突然反悔，讓綠黨、社民黨措手不及。」因為當時時代力量發現民進黨狀況好、蔡英文聲勢旺，時代力量一面跟綠社兩黨承諾一定合作，「私下卻背棄跟第三勢力盟友的約定，偷偷跟民進黨多次密會、要選區、要資源、要媒體曝光、要蔡英文總統幫忙站台輔選。」

綠黨也批評，時代力量還破壞互不挖角、分進合擊的公開承諾，把綠黨本來安排的不分區拉到時代力量的名單內，又在綠社盟已經提名的選區提名立委參選，這些小動作，讓王浩宇當年忍不住在臉書痛罵「時代力量根本垃圾。」

綠黨酸時代力量「2016年的小綠，發現形勢不對卻立刻想轉向支持柯文哲」，這個因為民進黨幫忙而當選茁壯的政黨，在蔡英文總統面臨連任壓力時，礙於柯文哲壓力搖搖擺擺不敢公開表態。

綠黨強調，政治不可能永遠投機，「2016年投機背叛第三勢力盟友的這群人，現在正在背叛過去拉拔他們的台派。」他們心中的優先順序從來不是思考台灣要如何更好，而是怎樣才能繼續握有權力。