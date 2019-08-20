林俊憲進入校園辦說明會　藍軍怒批：教育部是在輔選嗎？

▲ 立委林俊憲進入校園辦說明會，台南市藍軍怒批違反台南內規，要求取消並請檢警查辦。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會國民黨團接獲檢舉，立委林俊憲將進入日新國小校園辦說明會，國民黨拿著林俊憲要開課的宣傳海報，怒批民進黨所謂的政治退出校園、行政中立都只針對在野黨，看到教育局提供的公文，公文上寫著「轉知立委林俊憲辦公室辦理座談會」，要求教育局、學校等單位鼓勵家長參與，議員們更是怒火噴發。

議會國民黨說，打著教育部名號，主辦單位卻是林俊憲辦公室，黨團強調政治不能進入校園是台南市的「內規」，要求市長黃偉哲道歉，立即取消活動，並請檢警調深入調查教育部經費核銷是否為變相的選舉綁樁。

國民黨書記長蔡育輝、議員林燕祝、許至椿、尤榮智、王家貞、方一峰、洪玉鳳、李中岑，拿著立委林俊憲將於8月21日在南區日新國小禮堂辦理課綱說明會宣傳海報，召開『是怎樣，教育部是在輔選林俊憲嗎？』記者會，並請教育局、日新國小校長列席。

國民黨書記長蔡育輝指出，原來民進黨完全執政後行政中立、政治退出校園全是幌子，去年選議員時，他穿著選舉背心進入市府，被以行政中立要求脫去背心，他要在新營體育場辦活動，被以行政中立拒絕，結果不久後蔡英文居然可以動員數千人在新營體育場幫黃偉哲辦造勢活動，民進黨破壞體制，林俊憲立委進入他的選區校園辦活動就是掛羊頭賣狗肉。

林燕祝也氣憤說，去年她要借活動中心辦活動，區公所以違反行政中立為由發公文拒絕，現在看看立委林俊憲這張課綱說明會海報，根本就是民進黨用行政資源在幫林俊憲輔選，民進黨就是欺騙黨。

王家貞表示，林俊憲進入日新國小辦活動，彰顯的是為圖一己之私，明目張膽的把國家政府行政資源當自家用，民進黨赤裸裸以政治要脅行政單位，連選民都看不下去出面檢舉，這不是輔選甚麼才是輔選，有一視同仁嗎？

尤榮智說，國民黨民代在選舉期間都碰到相同問題，就是執政的台南市政府以違反行政中立，不准借用活動中心和學校，連獅子會要跟他合辦放風箏活動都被學校拒絕，林俊憲怎能打著立委名號進入校園。

許至椿則氣憤的要求黃偉哲團隊好好檢討，一個國家的教育政策，理當由市府教育局全面宣導，怎會全市只有一場宣傳會，且淪為立委參選人的競選場合，在這麼敏感的時刻還不避嫌，請檢調深入調查錢從那來。李中岑也表示，真的要宣導課綱應全面辦理，怎會由林俊憲出面在他的選區南區學校辦理說明會，而且教育局也承認全台南只有這場說明會，市府真的要檢討。

洪玉鳳諷刺說，一張課綱宣傳海報，立委林俊憲的照片比教育部主秘還大，真要宣傳不是應該找主辦單位嗎？而且宣傳海報上主辦單位，立委林俊憲立委辦公室、教育部，協辦單位家長會，台南市教育局連掛名都沒有，不准政治進入校園是台南市內規，市長黃偉哲要打破內規嗎？ 面對市議員詢問，日新徐校長說，至今尚未接到教育部公文，教育局專員則拿出公文說有通知學校。

國民黨團議員一看到公文立刻暴發怒火，公文主旨寫著「轉知立法委員林俊憲國會辦公室辦理108課綱座談會，請台南市政府教育局協助轉知主管安平、南區和東區國中小，鼓勵家長和教師踴躍出席參加」。

國民黨書記長蔡育輝表示，原來課綱說明會根本不是教育部主辦，而是立委林俊憲主辦，辦理區域就他的選區，黨團要求黃偉哲道歉，立即取消活動，並請檢警調深入調查教育部經費核銷是否為變相的選舉綁樁，否則將發動抗爭。

台南市教育局指出，12年國民基本教育課綱於8月1日正式上路，新課綱為國家重要教育政策方向，朝野各黨不分行政立法，不分黨派或地域，在台灣已舉辦多場宣導說明會。



有關市議員質疑教育部行政介入輔選林俊憲委員，台南市教育局經了解後，實情為林俊憲委員主動向教育部申請辦理新課綱家長宣導活動，並請國教署函轉台南市教育局協助，轉知相關地區學校，其中沒有任何政治考量，也非政治性集會活動。據了解，此類活動在其他縣市，也另有柯志恩委員、蕭美琴委員申請辦理，並無特定政黨酬庸行政資源輔選之虞。



教育局指出，日新國小借用場地依據「台南市各級學校校園場地使用管理辦法」辦理，民眾原本就可依此辦法借用學校場地，過去也有市議員依法借用的往例，實在不必過多聯想。且本次活動為教育議題宣導，與選舉無關。



此外，教育局也強調日新國小僅單純借用場地，如果21日的活動，在外觀上出現競選標語或圖騰，或是說明內容出現選舉語言，教育局與校方將會立即勸導，如勸導不聽，教育局將宣布解散活動，學校也可停止其校園場地之使用。