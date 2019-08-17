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北市教育局補助580萬　10位技職生赴俄國參加國際技能競賽

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▲▼ 。（圖／台北市教育局提供）

▲松山工農電氣裝配職類國手林諭敬練習紀錄 。（圖／台北市教育局提供）

記者崔至雲／台北報導

台北市技術型高中第45屆國際技能競賽共有9項職類，10位技職國手於16日至29日遠赴俄羅斯喀山市參加第45屆國際技能競賽，為台北市歷屆參加國際技能競賽人數最多的一屆，共榮獲機電整合、CAD機械設計製圖、電氣裝配、工業控制、配管與暖氣、工業機械修護、冷凍空調、冷作、雲端計算等9項職類。

南港高工冷凍空調職類國手吳秉儒表示，大部分職類國手只有一人，不像以往有同學可以互相討論、檢討，分享資訊，現在就是一人訓練，一人檢討，若有問題先自己想辦法解決，若沒辦法解決才去詢問老師。走過千辛萬苦的路程後，有了美好的結局，付出是會有收穫的，深信只要願意下定決心，很努力地去做，堅持理想，用對方法，日復一日去實踐，每一個機會都會成為人生的轉捩點。

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松山工農電氣裝配職類國手林諭敬也說，國手和選手最大的差距就在於，評分表上的每一個0.1分都要斤斤計較，時間與精確度都必須達到完美的極限，不可因為速度快忽略精確度，也不可因為精確度放慢自己的速度，因此到目前為止的訓練都著重在提升自我的基本功，每天無止盡的反覆練習，與評分表大眼瞪小眼、與計時器賽跑，認為在訓練過程中以世界金牌的標準要求自我，但在現實中要逐漸放掉自己的得失心，秉持著｢優勝靠實力，奪牌靠運氣」的心態去面對，全力以赴去面對這場比賽，這面獎牌是一時的光榮，但一路走來的歷程，在未來的道路上才是最可貴的記憶。

▲▼ 。（圖／台北市教育局提供）

▲台北市教育局長曾燦金日前為技職國手授市旗 。（圖／台北市教育局提供）

教育局表示，北市在去年比賽時比照勞動部補助技職國手訓練材料費180萬元，今年再加碼補助共400萬元，除了補助訓練材料費，台北市自107年度起訂定技術型高中實習環境及設施改善計畫，108年至110年編列新台幣4.4億預算逐年協助本市技術型高中改善實習環境安全衛生、教學實習設施設備更新汰換及教學軟體設置。108年度編列1億2,000萬元打造各校專業教學特色，109及110年預計再挹注4億2,000萬元經費，以充實新課程綱要所需基礎教學實習設備及設施、結合產學合作所需設備及設施及教學軟體更新等，全面提升台北市技職教育，以培育國際專業技術人才，展現出台北市長期耕耘推動技職教育的成果。

北市教育局指出，為鼓勵技職國手代表國家出征，補助各職類指導老師共15名隨同前往俄羅斯，紀錄國際技能競賽實況，鼓勵教師藉由現場觀摩其他國家選手，返國後精進教師專業教學與分享國際上技術專業的創新作法，將新知識新作為融入教學，提升教師教學能量與學生學習視野。
 

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關鍵字：北市,教育局,技職,國際技能競賽,機械

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