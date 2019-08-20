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影／警察來了！2賊「往天上猛撒錢」引人來撿：快趁亂開溜…結局卻糗了

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記者朱世凱／綜合報導

安徽省淮南市警方表示，他們近日在街頭追捕2名涉嫌竊盜的嫌犯，不料對方見到員警奔來，竟然把偷來的錢往天空撒。嫌犯落網後表示，原先是想吸引路過的民眾來撿，藉機從混亂中逃走，沒想到卻沒有半個人來撿。據悉，這2名笨賊最終被處刑事拘留。

▲竊賊以為錢幣能夠引起騷動，殊不知一點用都沒有。（圖／翻攝自微博）

▲▼竊賊以為錢幣能夠引起騷動，殊不知一點用都沒有。（圖／翻攝自微博）

淮南公安在官方微博上發文表示，警方15日在街頭上猛力追捕2名竊賊，結果對方突然將偷來的存錢筒拋向空中，讓裡面800多枚硬幣瞬間噴出並且灑落一地。嫌犯表示，他們當時是希望讓路過民眾見到錢幣後，能夠蜂擁而上過來撿，未料竟沒有一個人願意前來，讓他們無法在混亂裡爭取逃跑時間，只得乖乖束手就擒。

從影像可見，這2名竊賊盜取的財物非常可觀，裡頭包含不少珍貴的珠寶首飾和鈔票，但他們卻只選擇撒硬幣。網友看完後傻眼表示，「瞧不起誰啊，扔硬幣而已」、「人家電影都是一百一百地撒，你一塊一塊地撒當然沒人撿囉」、「打發要飯的？」、「當我們乞丐呢」。

▼2名竊賊最終被制伏。（圖／翻攝自微博）

▲▼竊賊以為錢幣能夠引起騷動，殊不知一點用都沒有。（圖／翻攝自微博）

也有人說，「才這點小錢」、「路人：躲遠點，可別砸著我」、「丟黃金保證你們逃得過」、「我快笑死」、「搶存錢筒也是頗奇怪的」、「刺客教條？」、「這麼小氣！也太摳了吧」、「小看民眾的胃口了」、「時代果然變了…錢幣買不起東西啦」、「警察要一個一個地撿，竊賊恐怕要吃妨礙公務的罪啦」、「電影看太多了」。

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關鍵字：錢幣,鈔票,,竊賊,員警

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