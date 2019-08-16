墾丁「扒手出沒」　恆警籲民眾防竊盜

▲屏東縣恆春警分局墾丁治安座談會，籲民眾注意防竊。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

墾丁是旅遊地區，吸引大批遊客前來旅遊，竊犯與扒手也趁機行竊，屏東縣恆春警方局在地方治安座談會上特別提醒民眾注意，以免為宵小作案目標。

恆春警分局日前在墾丁社區活動中心舉辦社區治安座談會，會中邀請有轄內里長及墾丁在地居民共同到場參與，會議由副分局長吳政杰主持，並由墾丁所所長王君凱擔任主講，以「打擊詐騙」、「防制竊盜」與「交通安全」等議題，獲得里民熱烈迴響。

警方在會中丁社區治安座談會，警方指出，墾丁已是臺灣熱門觀光勝地之一，竊犯與扒手較易挑選此地區下手行竊，居民外出時若家裡沒人，應仔細檢查門窗有無上鎖，防止宵小入侵住家行竊，並可拜託鄰居多加留意，以免成為竊賊下手目標。

另青少年在暑假期間，家長要多注意孩子行為，遠離危害、出現偏差情事；而民眾如果接到疑似詐騙電話時，應保持冷靜，小心求證，若有疑問，歡迎撥打165反詐騙專線詢問解惑，並應時時提高警覺心，勿輕信電話另一頭的歹徒所杜撰的內容。與會里民並提出切的經驗與看法，互相分享討論，場面熱絡。

分局長陳鴻忠表示，酒駕新制已開始施行，新修正道路交通管理處罰條例第35條除採汽機車分流處罰外，還增加酒駕累犯、拒測（檢）累犯、乘客同車共責處罰，如果肇事致人重傷或死亡，還新增沒入車輛的規定，另外慢車酒駕也提高相關罰鍰，籲請民眾一定要特別注意，避免觸法。