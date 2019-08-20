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雲端最前線／吳敦義盼韓郭見面 郭辦給了軟釘子

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新聞節目中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前密會吳敦義，吳敦義在會後受訪時表示，「過幾天大概會同郭台銘先生再正式會面，過去已經有相互交換意見，我準備當面再談談，韓國瑜也蠻關心這個問題，希望能增進團結，這是唯一的目標」。不過，郭台銘幕僚則回應，郭台銘行程排滿，「看不出來有時間和吳主席會面的可能性」。對此議題，《雲端最前線》20日邀請前台北市議員楊實秋、資深媒體人黃創夏、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉一同深入剖析。

▲▼吳敦義、郭台銘。（合成圖／記者李毓康、呂佳賢攝）

▲國民黨主席吳敦義、前鴻海董事長郭台銘。（合成圖／記者李毓康、呂佳賢攝）

郭台銘幕僚表示，郭台銘未來一週的行程幾乎都已排定，包括香港問題、中美貿易戰後續影響分析、朝鮮半島因北韓試射新武器關係再度緊張等國際產經議題與對台之影響，都已經安排好相關之討論及拜會，「看不出來有時間和吳主席會面的可能性」。

此外，台北市長柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘及前立法院長王金平繼18日「桃園三結義」破局後，傳出郭、王合力拱柯文哲選總統，對此，王金平19日受訪時駁斥「怎麼可能」；至於三人關係遭高雄市長韓國瑜譏笑是「互相折磨」，王金平則強調，是「互相勉勵、祝福，沒有折磨的事情。」對此議題，《雲端最前線》20日邀請前台北市議員楊實秋、資深媒體人黃創夏、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉一同深入剖析。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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關鍵字：雲端最前線,直播,ET直播,郭台銘,柯文哲,韓國瑜,王金平

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