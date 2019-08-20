週刊爆郭台銘選總統2劇本　郭辦：三分真七分假





▲郭台銘。（資料照／郭台銘辦公室提供）

記者黃巈禾／台北報導

有週刊報導，鴻海創辦人郭台銘有選總統A、B計畫，且等著國民黨換掉總統參選人、高雄市長韓國瑜。對此，郭台銘辦公室表示，「寫的精彩但仍不脫三分真七分假的情境。」

鏡週刊報導，郭台銘、前立法院長王金平、台北市長柯文哲3人合體雖破局，但結盟態勢明朗，三方已確定朝「郭王先合，與柯再行」方向共組勝選聯盟，成為郭台銘布局參選總統的A計畫。

該報導指出，藍營在高雄市長韓國瑜獲國民黨提名後，聲勢不斷下挫，本土派已湧現「換柱2.0」聲浪，郭台銘也將表態參選的時間押後到8月底，成為他評估是否能取韓代之的B計畫。

針對周刊報導A、B計畫內容，郭台銘辦公室20日上午發布新聞稿表示，「寫的精彩但仍不脫三分真七分假的情境」。

有媒體詢問「哪些真？」郭台銘辦公室回應，郭台銘、王金平本來就是好朋友，在各方面事務上有合作及討論都是很正常的事，並不會侷限在特定事件或議題上。

媒體追問，郭台銘、王金平達成共識先合作的部分，不否認？郭台銘辦公室則說，郭台銘、王金平一直以來的共識就是為中華民國好，以人民的福祉為優先，這部分並不需要特別談什麼合作。

對於「換瑜」，郭台銘辦公室表示，「換不換瑜的議題是國民黨的家務事，一般對成熟的企業拓展來說，不可能因外界主觀的條件變化而來設定自我的目標及行動，就算換到政治領域，相信也不是郭的風格。」

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