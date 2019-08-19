劉宥彤跑了？　柯文哲笑：關鍵時間消失　取得不在場證明

記者楊亞璇／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、國民黨立委王金平三人是否結盟，備受外界關注。柯文哲19日接受媒體聯訪表示，聽說郭台銘核心幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤也跑了，取得不在場證明，關鍵時間消失兩個禮拜。

被問到這週是否將與郭台銘碰面，柯說，「叫幕僚排排看」，不曉得。而郭台銘在顧慮什麼？柯文哲表示，你要問他，聽說劉宥彤也跑了，媒體提醒劉休假。柯文哲笑說，「所以她也是取得不在場證明」，聽說發LINE給她，她說度假去了，關鍵時間消失兩個禮拜。

至於三個人結盟有變數嗎？柯文哲強調，反正就順其自然，如果社會有需要，它就會出現，社會沒有需要，你怎麼湊都就不會出現，但是第二個問題，社會有那個需要是沒有錯，問題是你這個組合是不是有符合需要，這需要討論，不會百分之百符合，所以有些該修正、該討論的還是要處理。

對於郭、王陣營不滿柯陣營頻放話，柯文哲表示，所以有時候應該少被你們記者訪問，因為有時訪問，講了也不曉得哪個是人家不喜歡的，搞不清楚，不過講多了，破洞就多嘛。

不過，外界解讀，柯文哲一手好牌卻玩到局勢不利？柯文哲說，人世間本來就這樣，不如意事十之八九，韌性是一個計畫最重要的成分，如果一個計畫裡面的太多假設通常計畫很難實行，一個假設沒有符合標準就完蛋。

傳出郭、王他們現在不選，然後要改要推柯文哲上陣，柯文哲聞言反問「這個消息是從哪裡來的？」現在媒體不是自由業，而是製造業，每天的消息從哪裡來也不知道。柯文哲說，也不是刻意（放消息），但是製造業的隨時隨地每天製造新聞，「至少我沒有聽到任何跟這個有相關的訊息」。

有的是否仍希望郭台銘出來選的提問，柯文哲表示，還是一樣，他的一些缺點要解決，不然被貼「董建華2.0」標籤，「一樣也是敗在芒果乾（指亡國感）之下，我看也沒辦法」。

高雄市長韓國瑜稱郭、柯、王三人在互相折磨，是否在見縫插針？柯文哲表示，也不會啊，「我覺得每個人都會講對他最有利的話，這很正常」。

柯文哲強調，「這放心好了啦」人家王金平不是常常說「逆增上緣」，一件事情要成功沒那麼簡單的啦，哪有1、2、3就成功，「我倒覺得也還好啦」，不過還是那句話，台灣社會目前有這個需要啦，問題是這種組合、或什麼樣的組合有符合需要，這才是我們自己要去沈澱、思考的。被問到樂觀其成嗎？柯文哲說，「還在想」。

▲柯文哲接受媒體時事訪問。（圖／記者宋良義攝）