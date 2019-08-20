快訊／再爆車子被裝追蹤器！韓國瑜：國家機器動得非常厲害

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜因為在過年期間打麻將的照片被外露後，質疑總統蔡英文利用國家機器監控他，引發社會一片熱議。韓國瑜20日再次語出驚人，他提到「其實這一段時間，我們感覺到國家機器動得非常的厲害，包括我的車子都可能被裝追蹤器，其實我們很清楚，到了保養場就知道。」



▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜20日出席市政會議時，會後聯訪被問及自家人質疑被國家機器監視，韓國瑜提到「其實這一段時間，我們感覺到國家機器動得非常的厲害，包括我的車子，都可能被裝追蹤器，其實我們很清楚，到了保養場就知道，為什麼不講這件事情，因為你國家機器動到這種程度，我們覺得執政黨應該要恢復他幾十年來不斷的訴求，民進黨要求每次都講三件事司法獨立、新聞自由、黨政要分開，結果現在民進黨搖身一變變成執政黨之後，感覺這個國家機器監控我太厲害，這是不對。」

韓國瑜再爆自己車子被追蹤器，他說「我知道我講出我車被裝追蹤器，一定又是軒然大波，又是韓導自導自演等等。我的訊息是非常準確，我不想講，我感覺國家機器動得太厲害，台灣追求民主自由，不是要追求這種恐怖的感覺，大家公平競爭，你的理想告訴民眾，希望民眾投你一票，這不是非常的好嗎，我覺得這是我對國家機器針對我還有家人，其實我是要提出抗議的。」