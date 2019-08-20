「我跟國台辦就是對手關係」　柯文哲嗆蔡衍明：你跟國台辦什麼關係？

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲與旺中集團董事長蔡衍明連日隔空交火，蔡衍明回應，自己和柯文哲會面十多次，要柯說清楚「你、我跟國台辦之間的關係」。柯文哲20日受訪回擊，「我跟國台辦就是對手關係」，那你旺董跟國台辦是什麼關係？

柯文哲出席信義長春慈悲關懷社區開幕儀式談及蔡衍明的質疑，他強調，「我跟國台辦就是對手關係」，因為常常要過招、互有攻防，其實每年的雙城（論壇）都在過招，還有其實最慘烈的應該是世大運。



柯文哲嗆說，「我跟國台辦是對手關係，那你旺董跟國台辦是什麼關係？你要不要自己回答一下」。

被問到「台灣人跟中國人身份認同是意識形態嗎？」柯文哲表示，台灣人、中國人的問題，這題難在哪裡，中國人這個名詞是文化上的中國、經濟上的中國，還是政治上的中國，中國人三個字有不同定義，台灣人和中國人的問題，台灣人有不同的意義，在這種配對的時候就有問題。

柯文哲進一步指出，「如果我們台灣在華人文化圈裡面，中華文化圈，我們不會否認這個事實，經濟上的中國大家可以談，政治上的中國在現階段就不可能麻，所以中國人這三個字，要看你講文化、經濟，還是政治，他有不同解讀，所以配對意義上不一樣」。

▲柯文哲出席台北市信義長春慈悲關懷社區開幕儀式。（圖／記者楊亞璇攝）