郭柯王結盟未解！台灣民眾黨「形象」靠你了　8月22日開始徵件

▲台灣民眾黨徵求好手設計形象識別。（圖／台灣民眾黨提供）



記者蔡文鈴／綜合報導

台北市長柯文哲創立「台灣民眾黨」，目標瞄準2020立委選戰，至於總統選戰柯文哲是否與鴻海創辦人郭台銘以及前立法院長王金平結盟合作還是未知數；台灣民眾黨也尚未有明確「形象」識別，因此於19日開始發起號召，廣徵各路好手設計「台灣民眾黨」形象視覺識別系統。

目前台灣民眾黨的臉書粉絲專頁僅以藍綠色為主要色彩，還有簡單的文字代表黨，而從19日在網路開放3天時間（8/21 PM23：59前），收集各界針對徵集辦法所提出的建議，並於8月22日PM12:00公告正式的徵集辦法正式徵件。徵集作品收件時間一共10天，從8月22日至8月31日23：59截止，只要自認能為台灣的政黨設計帶來不同想法的人，都可以投稿。

▲台灣民眾黨徵求好手設計形象識別。（圖／台灣民眾黨提供，下同）



在評選標準方面，由民眾黨內3名代表，以及4位專業人士共組評審團，評選時間落在9月底，得獎者將於9月中旬中告。

「台灣民眾黨」創黨大會訂於8月6日，除了是柯文哲的生日之外，也是蔣渭水的生日，柯文哲希望透過新成立的政黨，繼承蔣渭水遺志「推動台灣新文化運動、政治文化」。