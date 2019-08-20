還原李佳芬「十指緊扣」事件　韓鐵粉林佳新：是我要李慶隆這樣做的

▲李佳芬拜訪永康國際商圈，林佳新在後方。（圖／記者李毓康攝，以下同）

記者唐詠絮／雲林報導

高雄市長韓國瑜的妻子李佳芬，走訪台北市永康商圈過程當中，被媒體拍到跟永康商圈協進會理事長李慶隆「十指緊扣」，「黑韓」畫面再度傳回雲林縣娘家，包括莿桐鄉代會主席等人都為韓國瑜這家人抱屈，《ETtoday新聞雲》電訪到當天一同前往的林佳新，他也還原整件事的經過，為李佳芬還回公道。

▲李佳芬與長輩相擁。

林佳新說，當他看到媒體報導時，簡直好氣又好笑，竟然沒有持正面報導，大酸媒體炒作真的是「神經病」。他說，當天與李佳芬特地北上，到永康商圈拜訪理事長李慶隆，最主要的目的是要借重北部商圈的特質，成就南部資源共享；再來就是為弱勢小孩募款，為教育永續發展扎根。

林佳新說，北上行程delay，到了永康商圈發現人潮滿滿，原本想用手拉著佳芬姐衝出人潮，但想想還是不妥，於是要李慶隆拉著佳芬姐的手往前走到媒體區，不要回頭，沒想到這一個牽手的move，被媒體擴大解讀為「十指緊扣」，要媒體不要為了「黑韓」，手段用盡，其心可誅。

林佳新說，君子坦蕩蕩，不欺暗室，從發生事情至今，很多雲林鄉親對此感到非常憤怒，都說韓國瑜一家人是有哪裡對不起大家，尤其佳芬姐在雲林縣擔任過3屆議員，個性溫和不與人紛爭的個性，大家有目共睹，為何要用如此不堪的言語來糟蹋她。

莿桐鄉代會主席及在地議員也說，拉手的畫面實在沒甚麼，尤其在地方和長輩互動更是稀鬆平常，更何況這是在公開場合，為何麼要大作文章，也撂下一句狠話「沒關係你們就繼續黑」，更不要以為雲林人都好欺負。

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