談侯友宜不接韓國瑜新北競總主委…　黃暐瀚哭了！





▲黃暐瀚談侯友宜不接韓國瑜競總主委一事。（圖／翻攝自黃暐瀚Youtube直播，下同）

記者袁茵／台北報導

新北市長侯友宜近日因拒絕擔任國民黨總統參選人韓國瑜競總主委惹來罵聲，資深媒體人黃暐瀚認為，侯友宜目前不答應當韓國瑜的新北競選總部主委，跟不支持韓國瑜並「不是等號」；現在侯友宜努力拚市政，若到選前被韓國瑜感動了，真的答應擔任該職務，那力量反而更大。

針對侯友宜無意接任韓國瑜新北市競選總部的主委一職，使部分韓粉錯愕、失望、反彈，黃暐瀚19日在直播中提到，侯友宜不接該職務，跟不幫韓國瑜輔選或不支持韓國瑜是等號嗎？「我臉上三條線、黑人問號！」

黃暐瀚說，侯友宜曾經嗆過總統蔡英文，卻沒有批評韓國瑜，雖然現在沒有答應當韓國瑜的新北競選總部主委，但跟支不支持韓國瑜並非等號；不過這確實是一個警訊，「我認為韓國瑜會贏2020總統大選的機率，到現在為止，還是低於蔡英文總統！到現在還是低，而且看起來越來越低！」

針對有網友質疑，若是前新北市長朱立倫從初選中勝出，侯友宜還會拒絕嗎？黃暐瀚回答，若是朱立倫，侯友宜可能會跳下去當主委，但這是因為朱立倫栽培了侯友宜8年，最後還把市長位子交棒給對方，「朱立倫跟侯友宜的關係，韓國瑜比得上嗎？」政治本來就有親疏遠近。

黃暐瀚表示，侯友宜沒有當新北市競選總部主委，等不等於不支持韓國瑜？侯友宜至少沒有幫蔡英文吧？現在大家跑去罵侯友宜做什麼？「愛與包容」是要讓力量更大、更強、民調更高，韓國瑜想要選贏2020要靠實力，不是靠資歷，「不能說因為被國民黨提名了，你們每個人都要挺我！」

黃暐瀚向韓粉們喊話，「大家是希望韓國瑜贏？還是希望韓國瑜當老大？在黨內當老大，最後沒有選贏，哪一個結果會比較好？」韓國瑜在明年會贏的機率，現在仍不到50％，而且看起來有越來越低的態勢，除了民調之外，友軍也沒有越來越壯大；他以漫威電影《復仇者聯盟4》為例，認為韓國瑜現在就是需要大集結，不是把人趕走。

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者賴君欣攝）

黃暐瀚哽咽提到，新北市中和區景平路在6月29日發生過一起車禍，1名30歲機車騎士不幸過世，侯友宜在7月30日開會時拍桌怒罵交通大隊後，將相關人士函送檢察署偵辦，隨後騎士父母寫信感謝侯友宜，「他這輩子不會忘記侯友宜為他們家做的事情，對我們來講沒什麼啦！但對他們來講，侯友宜就是他們家的菩薩！」雖然這個事件還在處理，可能有一些後續賠償或刑責，但至少還給一條人命一個公道，「這就是市政。」

黃暐瀚說，韓國瑜現在要選總統，處理市政的時間會變得比較少，也會被外界攻擊，此刻的韓國瑜可能贏不了蔡英文，但若韓國瑜在選舉最後1、2個月感動了侯友宜，讓侯友宜願意當競選總部主委，屆時力量反而更大！如果侯友宜現在想拚市政，但最後因為某些事情被感動了以後，站出來宣布要力挺韓國瑜，力量一定比現在宣布要當競選總部主委，還要來得更高！

▼新北市長侯友宜。（圖／新北市政府提供）