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影／桃園三結義破局後…傳「郭王」拱柯選總統　王金平駁：怎麼可能

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記者楊蕓／台北報導

台北市長柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘及前立法院長王金平繼18日「桃園三結義」破局後，傳出郭、王合力拱柯文哲選總統，對此，王金平19日受訪時駁斥「怎麼可能」；至於三人關係遭高雄市長韓國瑜譏笑是「互相折磨」，王金平則強調，是「互相勉勵、祝福，沒有折磨的事情。」

王金平19日受訪時，被問到本週是否與郭台銘見面，王金平表示，「剛剛見面過不久，所以這禮拜還沒」、「這些消息以郭辦為主」。面對外傳將與郭台銘共推柯文哲出來選總統，王金平駁斥「怎麼可能」；另一方面也傳出王金平擔任郭台銘副手，王金平則說「這都是假設，沒有這回事。」

然而，郭、柯、王三人原定18日在桃園祈福法會上同框，最後只剩柯文哲一人到場，「桃園三結義」破局，遭韓國瑜譏笑「這三人到底是在折磨我，還是在互相折磨」，對此，王金平回應，三人是「互相勉勵、祝福，沒有折磨」、「融合彼此理念，希望建構出為中華民國好、為台灣好、為人民好的理想目標」。

▲▼王金平受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

距離9月17日登記參選截止日還剩不到一個月，王金平強調，「我講過，上天總會安排一條路給我們走，所以不必在乎什麼時候、哪個日期，上天有路給我們。」

有媒體問到「會不會在關公面前談未來局勢？」王金平連笑幾聲後說，「這個再說嘛！應該有這個機會嘛！我們大家都敬重關公，都崇信關公，所以彼此間都有關公弟子的兄弟情誼，這個最重要，我們以前講過彼此間都信守諾言，仁義禮智信，這五點都一定要做到，這才是真正的關公精神。」

▲▼王金平受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼王金平受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

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關鍵字：郭台銘,王金平,柯文哲

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