已與郭台銘聯繫　張善政：建議韓國瑜納入「0到6歲國家養」政見

▲韓國瑜、國政顧問團總召集人張善政。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜日前公布百人國政顧問團名單，負責規劃政見。顧問團總召張善政19日受訪時表示，他與鴻海集團創辦人郭台銘已透過訊息聯繫是否見面談政見，主要是「0到6歲國家養」，以及大健康產業、國家主權基金。不過，張善政也強調，「他（郭台銘）時間緊，應優先跟吳敦義或韓國瑜碰面，跟我不優先。」

張善政表示，他最近有傳簡訊給郭台銘，郭也有回覆他，兩人也有在Line討論要不要見面談事情，「例如0到6歲國家養的政策」，至於會面，張善政則說，「再看吧！我覺得他時間緊，應該優先跟吳敦義或韓國瑜碰面，跟我不優先。」

張善政說明，針對0到6歲育兒政策，在我接任國政顧問前就曾建議韓國瑜，去向郭台銘請教意見，大家對政策有期待，但也擔心財務，因此應該要有人幫忙精算財務安排；第二，大健康產業非常重要，包括人工智慧、大數據、精準醫療等；第三則是「國家主權基金」，這三大重點，國政顧問團都會納入討論，好好規劃。

張善政預告，國政顧問團的初步藍圖上，能源政見會是最快的公布的項目，他期待這周或下周會就能公布。除了國政政見外，他們也會端出庶民證見，「雖然你說要列出10項國政，庶民可能不會列進去，但我們會列出100項來回應庶民期待」，例如，機車左轉的設計很多民眾覺得不方便，這種就可能納進庶民政見，讓政見從大到小符合大家的期待。