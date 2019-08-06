柯P問「案子哪去？」　北檢：私菸案正在辦、兆豐案早已起訴

▲柯文哲質疑「私菸案、兆豐案現在辦哪去了？」引起北檢發布正式新聞稿回應。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

媒體報導台北市長柯文哲連日質疑，「私菸案、兆豐案現在辦到哪去了」，承辦2案的台北地檢署6日發布新聞稿澄清表示，兆豐案已在3年前起訴，並對涉案的兆豐董座蔡友才求處12年重刑，正由法院審理中，至於7月剛爆發的國安局私菸案，目前已經訊問130人次，案子「緊密積極進行中」，北檢請外界勿做無謂之批評。

北檢新聞稿指出，兆豐金控董事長蔡友才、主任秘書王起梆等人，涉犯《金融控股公司法》規定之特別背信、收受不正利益及洗錢、行使業務登載不實文書、擅自重製營業秘密、內線交易等罪嫌，已經在2016年12月2日偵查終結提起公訴，並具體求處有期徒刑各12年、10年，柯市長所言「兆豐案現在辦到哪去了」，顯有誤會。

另外，北檢也再次強調，偵辦私菸案的原則是「迅速、公正、透明」，並細數至今已發動搜索多次、聲押禁見總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉2人，國安局、華航公司共有10人被諭令交保，訊問國安局、華航公司、華膳空廚公司、關務署台北關等相關人員已逾130人次以上，北檢表示，後續偵查行動仍緊密積極進行中，希儘速查明案情公諸於世，請外界勿做無謂之批評，給予檢察官純正辦案空間。

【其他新聞】

比丘尼成熱門直播主 費玉清姊姊現身北檢「化違建官符」

8站式重訓遭砸碎手指「2年3人傷」 World Gym大直店2主管起訴

15人抗議《勞基法》臥軌癱台鐵2小時 檢：火車已停駛不生危害