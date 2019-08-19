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夜店殺警案13人拒入監遭通緝　保釋金500萬元全數沒收

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夜店殺警案（圖／記者楊珮琪翻攝）

▲警員薛貞國在台北市夜店前遭人圍毆致死，主嫌蕭叡鴻等13人被判刑定讞卻不報到入監已被通緝。（圖為資料照／記者楊佩琪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市夜店殺警案震驚全台，最高法院判處其中57名被告各徒刑2個月至13年定讞，台北地檢署從6月起，陸續傳喚他們到案執行，但主謀蕭叡鴻等13人傳拘不到，檢察官已經發布通緝，並向法院聲請沒收他們案發後繳交的保釋金共約共約500萬元。

2014年9月13日凌晨，富少曾威豪與女友劉芯彤等人，到台北東區ATT大樓6樓知名夜店「Spark」消費，因與鄰桌客人發生衝突，遭夜店安管趕離，曾透過群組號召「中山聯盟」成員回店報復，當天休假的信義分局警員薛貞國得知後，穿著便服到場，卻遭數十名黑衣人持警棍、球棒、刀械、鐵椅，甚至抓起紅絨柱圍毆致死。

▲▼▲夜店殺警案，主嫌曾威豪、劉芯彤。（圖／記者楊佩琪攝）

▲曾威豪和劉芯彤涉案部分仍在高院更審中。（圖為資料照／記者楊佩琪攝）

扣除未成年嫌犯被移送少年法庭，檢察官根據監視器畫面等是鄭，起訴69人，除主事者曾威豪、劉芯彤等9人涉案部分，目前仍由高院更審中，其餘57人，分別被最高法院判處13年到2個月不等刑期確定，須向檢察官報到發監或繳交易科罰金。

但是當年幫忙糾眾毆警的主犯蕭鴻叡，被判刑13年最重，卻和其他12名共犯，從台北地檢署通知報到的6月份起，拒不到案，經檢警拘提不到後，檢察官日前已經陸續對蕭等人發布通緝，同時向法院聲請，將他們當年為換取不被羈押的保釋金，總額約500萬元，全數沒入國庫。

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關鍵字：夜店殺警,薛貞國,曾威豪,劉芯彤,萬少丞,易寶宏,蕭叡鴻,通緝,沒收,保釋金

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