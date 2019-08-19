見長髮正妹瞬間「精蟲衝腦」撲倒　她揮九陰白骨爪狠扯蛋秒退狼

▲鄭男看到年輕貌美女子夜歸獨行，上前撲倒企圖性侵。（示意圖與本案無關／取自pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北鄭姓男子6月間深夜酒醉，看到1名年輕貌美女子獨自走在路上，尾隨被害人到產業道路後，將被害人撲倒路邊雜草叢中，企圖扯開衣褲性侵，被害人極力反抗，急中生智，朝鄭男下體狠狠地抓捏一把，再趁著鄭男劇痛時逃離魔爪去報警。台北地檢署19日強制性交未遂等罪起訴鄭男。

檢警調查，鄭男事發前在新北市新店區某處小吃店喝了酒後，赤裸著上半身，下半身只穿了1件輕薄的運動短褲，在路上漫無目的遊蕩，突然見到20多歲的年輕被害人經過，鄭男見被害人長髮飄逸、身材纖細，起了色心，決定尾隨。

▲被害人急中生智，用力猛抓鄭男下體後，趁鄭男劇痛逃離。（示意圖與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

當被害人走到山邊產業道路上，鄭男就從後方趕上，將被害人撲倒在路邊的雜早堆中，急著要把被害人的衣褲扯下，被害人右手剛好拿著手機，不斷地死命掙扎，希望找到空檔撥電話求救，但是怎樣都甩不開鄭男。

就在雙方在草地上拉扯時，被害人靈機一動，左手伸向鄭男下體，隔著運動短褲，使出狠勁用力抓捏，鄭男劇痛之下，雖然搶走了被害人的電話，卻已無力壓制被害人，被害人成功逃脫後，立刻就近找警局報案。

警方趕到現場，發現渾身酒氣的鄭男還在附近徘迴，鄭男到案坦承，因為喝了酒，「精蟲衝腦」，所有犯下大錯，檢察官調查後，根據雙方說詞，以及2人進入產業道路前，被監視器拍下的鄭男尾隨被害人畫面，依強制性交未遂，以及阻止被害人打電話的強制罪，將鄭男起訴。

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