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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

蘇炳坤沉冤得雪　共犯郭中雄也獲檢方認同聲請再審

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▲司法院外觀▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣高檢署決定為郭中雄提出再審。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松、吳銘峯／台北報導

涉嫌33年前新竹金瑞珍銀樓搶案，最後遭判刑15年定讞的男子蘇炳坤，雖然獲得特赦，但仍堅持自己無罪，多次提出再審，去年也終於獲得再審無罪確定。至於同案被告、當時是蘇炳坤員工的郭中雄，也疑似被屈打成招，他也向檢方提出再審。高檢署也認為他遭受冤屈，已經決定為郭中雄提出再審。

本案案發於1986年3月23日凌晨，新竹市金瑞珍銀樓遭人竊盜，店東陳姓負責人發現後，竊賊竟持菜刀砍殺陳男，並雙雙劫取金飾逃逸。警方獲報後，逮捕有多項竊盜前科的郭中雄，而後再依郭中雄的口供，逮捕當時郭中雄的老闆、開設家具行的蘇炳坤。

蘇炳坤之後的發展眾人皆知，他被警方刑求後，堅不認罪，但檢警仍對他與郭中雄提起公訴，法院最後將蘇炳坤判刑15年定讞，他展開逃亡生活；期間檢察總長為他提出4次非常上訴，他自己也提出4次再審，均遭駁回。直到前總統陳水扁上任後，在2000年11月間特赦蘇炳坤。但蘇炳坤堅持無罪，提出第5次再審，終於獲得高院同意重啟再審，最後在去年8月獲判無罪，高檢署不上訴，蘇炳坤終於無罪確定。

但同案被告郭中雄呢？

郭中雄當時也遭判刑15年、褫奪公權10年定讞。他當時沒有蘇炳坤的意志力，入監服刑，早早就獲得出獄。他在蘇炳坤翻案的過程中，曾經出庭作證，他也堅持自己遭到刑求，才會屈打成招，咬出蘇炳坤。因此蘇炳坤無罪後，台灣高等檢察署的「辦理有罪確定案件審查會」重新檢視郭中雄涉案部分，認定郭中雄的有罪確定判決有疑義，高檢署已經在8月中，為郭中雄的無罪提出再審。

其實郭中雄的案件是由「台灣冤獄平反協會」向檢方提案，協會執行長羅士翔表示，檢方2年前成立「辦理有罪確定案件審查會」時，當時民間團體就對這個審查會抱以高度期待，認為在檢方與民間團體的合作下，能夠有效減少冤錯案件；因此在郭中雄案中，就達成這個目標，他也期待檢方與民間團體能繼續合作，促成平抑冤錯案件的美事。另外羅士翔也說，郭中雄得知檢方為他聲請再審後，並未多說，但民間司法團體會協助郭中雄組成辯護律師團，讓他早日獲得平反。

▼蘇炳坤終獲無罪，但同案被告郭中雄呢？（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼蘇炳坤雖獲無罪，但泣訴：一切都太晚了。（圖／記者吳銘峯攝）

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關鍵字：法律,人權,司改,冤獄,蘇炳坤,檢察總長,高等法院,再審,定讞,無罪,郭中雄

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