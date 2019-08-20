快訊／韓國瑜21日赴美國商會發表「從高雄市政到台灣未來」中文演講

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

台北市美國商會20日邀請國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜進行專題演講，演講題目是「從高雄市政到台灣未來-由能源、科技與開放看台灣經濟發展」。根據規劃，這場演講在台北晶華酒店舉行，全程以中文方式舉行，演講將有1小時，演講前10分鐘開放媒體採訪，之後40分鐘是閉門演說與提問時間，會後將安排韓國瑜接受媒體聯訪。

韓國瑜今年4月10日至16日赴美招商演講，當時走訪東西兩岸的學術重鎮哈佛大學和史丹佛大學，分別以「My Way to Kaohsiung（我的高雄之路）」和「The Power of Down to Earth（接地氣的力量）」為主題發表演講，並與波士頓和洛杉磯的僑胞見面。「明年1月11日台灣見」，韓國瑜當時在與僑胞會面時，就留下參選伏筆。

韓國瑜近日也積極經營和美方的關係，美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）20日也搭高鐵南下高雄，將參訪美國軍售來台的兩棲突擊車與驅逐艦，接著將拜訪高雄市政府，以及參訪高雄港，一窺貨櫃安檢。

AIT一早就在臉書指出，美國依據「台灣關係法」售予台灣防衛性武器，維護區域和平穩定，但美台安全合作不只這些。「今天，跟著處長到高雄，造訪透過台美軍售來台的軍艦與兩棲突擊車，再拜訪市政府，最後到高雄港一窺貨櫃安檢的幕後花絮」。酈英傑抵達高雄後，AIT立即發出第2則貼文表示，他即將到高雄的海軍基地，看今天的兩位「大」主角。

此外，根據《ETtoday新聞雲》掌握的最新消息指出，韓國瑜會在10月以「國民黨總統參選人」的身份訪美，並拜會華府官員。另外，國民黨先前因資金短缺撤回駐美代表處，也準備趕在韓國瑜二度訪美前夕，於9月重新開張，並由前總統府發言人陳以信主導運作。