自爆車子被裝追蹤器　黃創夏酸韓國瑜：下一次，腦袋被植入晶片

▲ 韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜因為麻將照片引起討論，指控總統蔡英文用國家機器監視他，20日突然還自爆車子被裝追蹤器。對此，媒體人黃創夏在臉書諷刺韓國瑜，「辦公室裡有偷裝監視器，農舍上空有直升機偷拍，車子輪胎被偷放追蹤器，下一次，可能是腦袋裡被植入晶片...」。

針對這起監控風波，高雄市新聞局聲明表示，總統府發言人張惇涵回應，政府相關部門不會有任何違法監控特定人士的作為，任何政治人物也不應該沒有證據濫行指控。請韓市長主動舉證，儘速將相關事證提供予檢警單位，也請韓市長立即提告，總統府支持檢警單位徹查，釐清事實真相。

總統蔡英文競選總部發言人阮昭雄表示，基於過去韓國瑜市長的「耳機事件」、「護唇膏」等事件，相信社會大眾還記憶猶新，為昭公信，建議韓市長主動舉證，並立即向檢警報案。不要只是想轉移公文門事件，愈扯愈亂轉移焦點。

總統府發言人張惇涵回應，政府相關部門不會有任何違法監控特定人士的作為，任何政治人物也不應該沒有證據濫行指控。請韓市長主動舉證，儘速將相關事證提供予檢警單位，也請韓市長立即提告，總統府支持檢警單位徹查，釐清事實真相。

▲ 黃創夏發文酸韓國瑜。（圖／翻攝黃創夏臉書）