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俄火箭爆炸後…2放射元素監測站「異常沉默」　所有數據傳輸暫停

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▲俄羅斯阿爾漢格爾斯克地區發生火箭測是爆炸。（圖／翻攝自Youtube）

▲俄羅斯阿爾漢格爾斯克地區發生爆炸。（圖／翻攝自Youtube）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯北部阿爾漢格爾斯克地區（Архангельск）日前發生爆炸，遠遠就可看到黑色蕈菇狀煙霧衝上天，俄羅斯國家核能公司Rosatom出面證實，當時正在測試同位素與液態推進火箭引擎，疑似因為操作不當引發爆炸，造成5名員工喪命、3人重傷。然而「全面禁止核試驗條約組織」指出，在爆炸過後兩個俄羅斯核監測站陷入「異常沉默」，引發人們對於輻射外洩、超標的擔憂。

「全面禁止核試驗條約組織」（Comprehensive nuclear test - ban Treaty Organization，CTBTO）在全球用有300多個監測站，分別從地震、海洋聲波、音波、放射性微粒等方式，監督為反核試等違反規定的行為，目前俄羅斯與美國都已簽署《全面禁止核試驗條約》（Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty）。

該組織指出，俄羅斯兩個放射性核監測站「Dubna 」與「Kirov」皆陷入異常沉默，停止所有數據傳輸，「監測站回覆說是網路通訊系統出問題，目前組織正在等待進一步報告。」

CTBTO指出，該組織有80個放射性微粒監測站，能夠測試大氣中的放射性粒子．「只有透過這些數據分析，才能知道8日俄羅斯的爆炸案，是否真的是核爆。」現在該組織研究人員正試圖與俄國監測站保持聯繫，以便盡快恢復運作。

根據俄媒《Сегодня》報導，所有進出該地區的調查人員都需穿著防護衣、救護車也都需要以薄膜包裹住。爆炸發生後，輻射感應器測出已經超過正常數值的「3倍以上」，甚至連挪威都檢測出少量放射性碘，讓不少民眾擔心車諾比事件會重新上演。

►►俄試射「核飛彈」釀5死　1周後…挪威檢測出「放射性碘」

►►車諾比2.0！俄羅斯北部「火箭測試爆炸」輻射超標3倍　民眾崩潰掃碘水狂喝

►►俄承認火箭爆炸是核事故　試射「美國放棄」飛彈5人被炸飛

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

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關鍵字：俄羅斯,Rosatom,核能,CTBTO,國際軍武

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