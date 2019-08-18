俄羅斯連續空襲！敘利亞難民營嬰兒「臍帶+胎盤」被炸出子宮外　

▲嬰兒遺體還連著臍帶。（圖／翻攝自Twitter／@HalabTodayTV）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯不斷向敘利亞北部發動空襲，17日的攻擊更造成1５人死亡，其中包含6名孩童跟一名直接從母親肚子被炸出來的「未出世」嬰兒。一段曝光的影片可以清楚看到，焦急的居民捧著奄奄一息的嬰兒，而他的肚臍還連著臍帶，這段令人心碎的影片在網路上快速流傳，也讓全球再度看見敘利亞戰爭慘況。

俄羅斯部隊17日空襲附近哈斯鎮（Hass）難民營，造成15名平民死亡，其中包括6名小孩，另外還有一名「未出生」的嬰兒。一段曝光的畫面中，一個全身蒼白、癱軟的嬰兒屍體，被前去救援的男子抱在手中，手足無措的男子只能抱著嬰兒的屍體四處求援，這個來不及張開眼的嬰兒，他的遺體甚至還連著臍帶和胎盤，推測是爆炸時直接被炸出母親體外。

▲▼嬰兒遺體的臍帶與胎盤都還連著。（圖／翻攝自Twitter／@HalabTodayTV）



英國化學武器專家戈登（Hamish de Bretton-Gordon）向《每日郵報》指出，俄羅斯與敘利亞政府軍，已經對聚集在敘國北部反對派武裝份子聚集地，實行「焦土策略」（scorched earth），「就連未出生、年幼的孩童都成為襲擊的目標，且傷亡慘重，當然，沒有人會說這些孩子是恐怖份子。」

根據救援團體表示，7月份在戰爭中死亡的兒童數量已經超過2018年全年，從4月至今已有500多位平民死亡，從2011年爆發戰事開始，已有至少37萬人喪命，數百萬人淪為難民。

▼畫面恐造成不適，請慎入。



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