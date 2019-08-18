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俄研發「無限射程飛彈」海燕　環繞地球再攻擊堪稱「末日武器」

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▲▼俄羅斯軍方測試新型洲際彈道導彈RS-28薩爾馬特(Satan 2)。（圖／翻攝自俄羅斯國防部官網）

▲圖為俄羅斯洲際彈道飛彈RS-28薩爾馬特(Satan 2)，非海燕式飛彈。（圖／翻攝自俄羅斯國防部官網）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯北部日前發生爆炸事件，導致輻射釋出，西方軍事專家指出，應是一種新式核子動力巡弋飛彈測試失敗所引起。軍事專家與情報官員目前對這種「海燕」式飛彈的特性並無確實了解，僅能根據猜測稱之為末日武器。

根據外媒the drive報導，關於爆炸事件，克里姆林宮方面已經坦承，造成7名來自同一處國家實驗室的科學家罹難，而這個實驗室正在進行一個小型核子反應器系統的研究計畫，這個計畫與核巡弋導彈的應用相關，這使得情報官員越來越相信，爆炸事件與海燕式飛彈有關。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄羅斯總統普丁去年3月誇稱，9M370海燕式飛彈（Burevestnik，北約代號SSC－X－9 Skyfall）的射程無極限，能穿透美國任何防空系統；發射後能環繞地球飛行多次，滯空時間可能長達數天，然後以出其不意的角度對目標發動攻擊。

▲俄羅斯阿爾漢格爾斯克地區發生火箭測試爆炸。（圖／翻攝自Youtube）

▲俄羅斯阿爾漢格爾斯克地區發生火箭測試爆炸。（圖／翻攝自Youtube）

詹氏公司（Jane’s IHS Markit）地面戰副主任霍克斯（Jon Hawkes）指出，這類飛彈的動力設計有兩種，其一使用吸氣式發動機，藉助一個小型核子反應器將空氣加熱然後噴出以產生推力；其二是採用熱核火箭發動機，藉助核子核心將液態氫燃料加熱，然後以噴嘴噴出來產生推力。

霍克斯認為，既然俄方強調這是射程無極限飛彈，那麼比較可能採取第一種設計，因為氫燃料裝置的射程有限度。

CNN指出，海燕飛彈的一大問題在於噴出的廢氣，既使用核子反應器作為動力來源，就可能成為某種散播輻射物質的髒彈。

英國皇家聯合軍事研究所（RUSI）研究員賈里奧蒂（Mark Galeotti）指出，這是一種末日武器；「唯有爆發全面核子大戰時，才會動用這種武器。這是一種能長時間滯空的巡弋飛彈，會產生輻射性尾噴」。

美國在1960年代也曾研發類似武器，代號為「冥王星計畫」（Project Pluto），但因論定這種武器在當時危險性過大而作罷。

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關鍵字：9M370,海燕式飛彈,末日武器,軍武,國際軍武

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