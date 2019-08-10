車諾比2.0！俄羅斯北部「火箭測試爆炸」輻射超標3倍　民眾崩潰掃碘水狂喝





▲俄羅斯阿爾漢格爾斯克地區發生火箭測試爆炸。（圖／翻攝自Youtube）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯北部阿爾漢格爾斯克地區（Архангельск）8日發生一起軍事測試爆炸案，俄羅斯國家核能公司Rosatom則出面證實，確實有發生該起意外，目前已造成5名員工喪命、3人重傷。當地居民在爆炸後，得知輻射指數已經超標，立刻將藥局的「碘水」掃購一空。

綜合俄媒報導，阿爾漢格爾斯克區一處軍事測試地點，在爆炸當時正在測試同位素與液態推進火箭引擎，疑似因為操作不當引發爆炸。附近城市也一度出現輻射量超標的狀況，俄羅斯國防部當下出面表示「一切都在正常範圍」，但隨著死亡人數上升，甚至白海港口也關閉部分設施，民眾開始內心感到不安。

根據俄媒《Сегодня》報導，傷者目前已送往聯邦生物物理中心，專門研究輻射損傷的地方治療，所有進出該地區的調查人員都需穿著防護衣、救護車也都需要以薄膜包裹住。爆炸發生後，輻射感應器測出已經超過正常數值的「3倍以上」讓不少民眾擔心車諾比事件會重新上演。

一名在阿爾漢格斯克的民眾表示，在發生爆炸當下，所有人都要求被關上窗戶，不能隨意出門或是必須要戴上防毒面具，喝下碘水。此外不少專家研判，因為爆炸因此會有許多「庚基」（火箭燃料的成分含劇毒）將會排到白海水域。

英國《衛報》表示，發生意外的很可能是核動力巡弋飛彈Burevestnik試射失敗，然而詳細爆炸物，俄羅斯國防部仍拒絕透露細節。