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影／鬼月單獨住酒店！他一進房驚見床底「詭異繡花鞋」嚇壞：只剩一隻…

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▲▼一隻繡花鞋單獨遺落在房間內，讓原PO瞬間起雞皮疙瘩。（圖／翻攝自微博）

▲一隻繡花鞋單獨遺落在房間內，讓原PO瞬間起雞皮疙瘩。（圖／翻攝自微博，下同）

記者朱世凱／綜合報導

現在正值農曆七月鬼月，不少人都害怕有恐怖怪事在生活中發生。大陸就有一名網友爆料，自己日單獨入住當地的酒店時，碰上超嚇人的一幕，因為他沒想到才一開門走進房內，就看見床底下有隻落單的繡花鞋，一旁還有堆積已久的灰塵，滿滿的靈異感瞬間襲來。業者得知消息只回應，是上一個房客遺漏的，可能是打掃時疏忽了，目前正和顧客協商中。

綜合陸媒報導，事件發生在浙江省寧波市的創新港天港禧悅酒店，這名網友指出，自己近日獨自一人入住時，就在酒店床底下發現一隻桃紅色的繡花鞋，旁邊還堆滿不少垃圾及灰塵，感覺房間好像空落已久沒人住一樣，他當時嚇壞地向酒店投訴，但是工作人員卻不願賠償，還一副無所謂的態度，認為原PO太大驚小怪。

▲▼一隻繡花鞋單獨遺落在房間內，讓原PO瞬間起雞皮疙瘩。（圖／翻攝自微博）

網友認為自己住宿的心情被酒店破壞，業者還不願協商，於是就在網路上分享這件事。不少網友看完後也驚恐表示，「繡花鞋這種東西真的好可怕，如果是別的就還能接受」、「我腦補了一堆鬼故事」、「只有一隻，更嚇人了」、「看過鬼片的都懂，這心理陰影面積會有多大」、「為什麼之前的房客要穿繡花鞋入住…」、「等等鏡子就有怪東西了」。

據悉，酒店業者19日回應，酒店先前曾辦過一個公益活動，當時有一位小朋友穿著繡花鞋來參加並且入住這間客房，才會出現鞋子遺落的情況，間接造成顧客觀感不佳，目前已和顧客協商處理，「我們都知道繡花鞋容易引起大家驚慌，所以日後會加強環境清潔及整改的，希望外界體諒。」

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關鍵字：酒店,床底,繡花鞋,鬼月

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