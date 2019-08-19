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學妹主動獻第一次！渣男啪完秒翻臉「跟同學炫耀」…她留遺書服藥慘死　　

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▲▼學長啪後秒翻臉，她心碎服藥慘死。（圖／翻攝自《上游新聞》）

▲學長啪後秒翻臉，她心碎服藥慘死。（圖／翻攝自《上游新聞》）

記者鄭思楠／綜合報導

「我累了、倦了、痛了、放棄了，這一次就讓我真正的解脫吧！」湖北省鐘祥市15歲的高一女生蕭雅（化名）8月10日留下一封遺書，毅然決然服下大量暈車藥自殺身亡。「解脫」之前，她掉進了持續8個多月的痛苦泥潭，不能自拔，罪魁禍首正是自己心儀的學長。

據《上游新聞》報導，她去年12月29日在通訊軟體上私訊給了自己心儀的學長小塔（化名），主動獻身表白，「愛你，把第一次給你」。當天下午5時，她就應小塔之約去了酒店，隨後發生了關係。2天後，面對學長的再次邀約，她又去了，不過這次並沒有和學長發生關係。

沒想到，事情不久後就開始失控。學長完事後就秒翻臉，轉頭就把「床上的事」得意的告訴了同學。之後，因「兩人發生關係」的消息一傳十、十傳百，蕭雅開始忍受各種流言蜚語。

▲▼學長啪後秒翻臉，她心碎服藥慘死。（圖／翻攝自《上游新聞》）

▲遺書。（圖／翻攝自《上游新聞》）

媽媽說，女兒多次自言自語，「一個男人如果愛一個女人，會把發生關係這麼隱私的事對外說嗎？不會的，不會的。」不久之後，蕭雅被各種流言蜚語徹底壓垮了，曾用紅筆在紙上寫到，「心裡影響實在太大，小塔實在讓人犯悚。」

據多名鄰居表示，事發之前，蕭雅是一個性格開朗的孩子，喜歡文藝，彈得一手好琵琶。但後來，她變得問話少答、表情茫然、有反復自殘行為、孤僻、回避與人交往接觸。媽媽提供的多段影片顯示，她還多次在睡夢中哭泣，身體狂抖，頭一直搖來搖去，還不停地重複說著，「救救我，救救我。」

蕭雅4月4日被確診患上抑鬱症。媽媽心痛表示，住院治療期間，她有一天陪著女兒在醫院附近散步，「突然女兒掙脫，朝一輛行駛中的小車狂奔；幸虧司機急踩剎車，才沒撞上。」還有一次，媽媽6月中旬的一天晚上被「砰」的一聲驚醒，衝到廚房看見「心碎一幕」。蕭雅摔碎了一個碗，正撿起碎片往嘴中吞，嘴角已被割破鮮血淋淋。

▲▼學長啪後秒翻臉，她心碎服藥慘死。（圖／翻攝自《上游新聞》）

▲診斷報告。（圖／翻攝自《上游新聞》）

雖然兩次被救回，但一心尋思的蕭雅8月10日下午再次偷偷想自我了斷，當天下午和親戚一起下樓買了一袋洋芋片，回家後坐沙發上吃完就回房躺下。隨後不久，媽媽走進房間，已經發現女兒昏睡不醒，輕輕拍打頭部，便看到白沫從孩子口中流出。

她急忙將女兒送醫，但這次沒有挽救孩子的生命。醫生說，蕭雅服用了大量暈車藥。她這時才明白，女兒買洋芋片時，還路過藥房購買了暈車藥，並偷偷服用了。

服藥之前，她在絕筆信中流露出了愧意，「那些愛我的關心我的人啊，謝謝你在我過去的日子裡，給予我的，我也不想辜負你們，讓你們失望的，可我真的好難過，讓你們失望了，對不起。」

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▼她被傳言徹底壓垮。（圖／翻攝自《上游新聞》）

▲▼學長啪後秒翻臉，她心碎服藥慘死。（圖／翻攝自《上游新聞》）

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