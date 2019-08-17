77歲阿嬤被魔神仔牽走？山林迷失10小時坐草叢…「開口第一句話」靈異爆雞皮

記者趙蔡州、黃孟珍／綜合報導

苗栗縣通霄一名77歲阿嬤13日上午獨自上山採粽葉，但直到下午2時許都沒有回家，阿嬤家屬擔心她可能發生意外決定報警。警方獲報後立刻動員民力展開搜山行動，最後在同日下午6時許於竹南山區一處草叢內，發現神色恍惚且呆坐地上的阿嬤，對方看見警方還反問「現在幾點了，你們怎麼會來這裡？」

通霄分局13日下午2時許接獲家屬報案，對方稱阿嬤上午8時許獨自上山，行前說要採俗稱粽葉的月桃葉，但阿嬤直到下午2時都沒有回家，希望警方可以協助幫忙尋人，他們立刻通知鄰近的埔口派出所同仁，並且發動義警、民防約8人即刻上山尋找。

由於山區面積占地遼闊，加上沒有手機可連絡，搜尋任務可謂十分艱鉅，所幸經過3、4小時的艱苦搜救，他們終於在太陽下山之前，成功在距離阿嬤住家4公里外、竹南鎮山區一處草叢發現阿嬤，阿嬤被發現時全身無力虛脫，精神恍惚地蹲坐在地上。

▲阿嬤對於自己失蹤快10小時全然不知。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方後來詢問阿嬤身體、精神狀況如何，阿嬤才突然回神且反問員警「現在幾點了，你們怎麼會來這裡」，對於自己失蹤快10小時全然不知。阿嬤告訴警方，她上山後沿路採粽葉，沒有喝水也沒有進食，後來感到疲憊才坐下休息，一直到警方來叫她為止，沒想到過了快10小時。

救援團隊檢查阿嬤身體狀況無礙後，協力將阿嬤帶下山並安全護送返家，家屬看見阿嬤後也鬆了一口氣，平安結束一場山中驚魂記。