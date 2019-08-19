影／抓包！韓國瑜直播秀1人高公文山　一堆紅色最速件「公務員氣死」

記者柯沛辰／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前稱每天至少批10份公文，被行政院長蘇貞昌嗆聲「我批的公文堆起來都比人高」。為此，韓國瑜19日在臉書上直播，不僅搬出一大堆公文，堆得跟人一樣高，還直接挑明要跟蘇貞場隔空PK。不過，有眼尖網友發現，公文堆中有不少代表「最速件」的紅色卷宗夾，質疑市長根本沒有好好批公文，才會讓急件堆積如山。

韓國瑜15日受訪時透露，他每天至少批10份公文。此話一出，蘇貞昌隔天隨即在媒體面前譏諷，稱他批的公文常常要分好幾批抱進來，堆得比人還高，更何況工作不是只有批公文而已，他身為人民託付的公務員，一直很認份堅守崗位，不敢懈怠。不料，一番話竟意外掀起「公文大戰」。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者陶本和攝）

韓國瑜19日中午在臉書直播回擊，開頭就挑明是因為蘇貞昌說公文堆起來跟他一樣高，所以他也特別調出自己批閱的公文，堆疊起來也一樣高。他說，「批的公文愈多就代表越認真，那換句話說，一個人的健康，吃的補品愈多，就代表身體愈健康？最好吃個十全大補，補到紅光滿面，真的是如此嗎？」

韓國瑜指出，批閱公文多寡不一定能跟行政效率劃上等號，行政效率也並不等於效果，因為正確的方向很重要，更何況他公文之中也包含了市民朋友書寫給他的信件，他親自批閱後都會轉交相關單位，這也是所謂「蒐集民意」的一環。

▲韓國瑜19日中午臨時直播，秀出一個人高的公文堆。（圖／翻攝自臉書粉專／韓國瑜）

這場臨時直播以「立志當全台灣最認真的市長」為題，還標籤「如果認真程度是看公文數的話」，叫陣蘇貞昌；影片時間長達4分16秒，雖不同以往，完全未事先預告，但第一時間線上觀看人數仍超過5千，吸引許多支持者聲援打氣。

不過，有網友留言質疑，「紅色的文件夾是最速件，你看高雄市長積了多少，底下的公務員看到這影片一定氣死」、「不趕快批公文，還有時間疊起來直播，我也是醉了」、「居然把最速件跟人民給他的信件放一起，是不是搞不清楚輕重緩急啊」、「最速件的意思是要一天內辦結，這是公文管理流程明文規定的」、「最速件不代表很緊急，那幹嘛分類成最速件，這些公務員做心酸的喔？」

▲韓國瑜認為，公文數量不能反映效率，效率也不等於效果。（圖／翻攝自臉書粉專／韓國瑜）

還有人表示，「我更在意的不是紅色，是黃色的。那應該是密件，照理來說會密件傳遞（或解密）應該是有其急迫性，不是讓他壓在這裡拍照用的」、「紙本公文都堆成這樣了，我看電子公文系統打開文件多到電腦卡讀取吧！」

其中，也有網友持不同觀點，「只是回應蘇貞昌說他自己批公文比人還要高而已，這也能酸」、「這可能只是一天的量？未了解之前怎能說是沒批的累積」、「他是在回應蘇大院長…」。

對此，韓國瑜透過粉專解釋，「其實今天堆疊公文只是個比喻，這裡面夾的有些是支持者、市民朋友寄來市府給我的書信，不管是加油打氣還是意見等等，這也是我每天的工作之一，也是我們可以匯集民意的一個方式。」

▼有網友質疑，紅色公文夾是最速件，是不是積到現在都還沒處理？