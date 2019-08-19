　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

四合院內斬妖除魔　桃園安東青創EOT團隊開發恐怖解謎遊戲獲獎

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園安東青創基地EOT團隊，開發「四合院VR-無盡深淵」獲大獎。（圖／青年局提供）

▲謝昀儒（右二）表示：進駐安東基地，可以和其他創業夥伴討論AR/VR技術。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局與龍華科技大學，率學生新創團隊EOT(艾歐特多媒體工作室)以作品「四合院VR-無盡深淵」體感遊戲，參加「2019星鯊杯全球虛擬現實內容大賽」勇奪二等獎殊榮。青年局說，該局將在9月間，率EOT等安東基地進駐團隊至日本福岡進行商機媒合，促成多方跨領域合作機會。▲桃園安東青創基地EOT團隊，開發「四合院VR-無盡深淵」獲大獎。（圖／青年局提供）

▲安東EOT團隊-獲獎紀錄。（圖／青年局提供）

青年局黃泓家科長表示，EOT的創辦人是就讀龍華科技大學多媒體遊戲系三年級的謝昀儒，為了讓作品臻於完善，今年2月進駐青年事務局所成立的安東青創基地，透過安東青創基地的專業師資及各類專業VR/MR設備，開發作品內容，這次參展作品「四合院VR-無盡深淵」亦是在安東基地運用Oculus Rift完成作品測試，才能到比賽現場順利展示作品。▲桃園安東青創基地EOT團隊，開發「四合院VR-無盡深淵」獲大獎。（圖／青年局提供）

▲安東EOT團隊-四合院遊戲畫面。（圖／青年局提供）

「2019星鯊杯全球虛擬現實內容大賽」，自全球17個國家和地區、共150組虛擬實境內容開發者團隊中脫穎而出，勇奪二等獎殊榮，也是此次大賽中唯一獲獎的台灣團隊，不僅在國際上發光發亮，更為桃園爭光。▲桃園安東青創基地EOT團隊，開發「四合院VR-無盡深淵」獲大獎。（圖／青年局提供）

▲安東EOT團隊-VR體驗。（圖／青年局提供）

謝昀儒表示：進駐安東基地，可以和其他創業夥伴討論AR/VR技術及討論未來合作可能性，也透過基地的資源，讓作品更加成熟。「四合院VR-無盡深淵」體感遊戲，是以台灣傳統建築四合院作為遊戲場景，透過虛擬實境頭戴顯示裝置，讓玩家以第一人稱形式，扮演一位法力高強的道士，手持法器前往荒廢已久的四合院內斬妖除魔，除了探索及觀看傳統建築四合院文化，玩家還可盡情享受戰鬥與生存刺激感。

ET快訊
周杰倫爆出售日本26.8億豪宅！奢華內部曝光「超大露台可開趴
學妹主動獻第一次！渣男啪完翻臉「跟同學炫耀」　她留遺書離世
批韓國瑜「史上最偷懶市長」　他秀行程表揭秘：平均3天才出現一

關鍵字：桃園,安東青創,EOT團隊,恐怖解謎遊戲

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

失智翁雨夜迷途　暖警主動關心護送返家

2019新竹市國際風箏節登場　動物風箏總動員好繽紛

要開放了！落石封閉4年　五峰旗風景區第3層9/1重新開放

手機Line也能找停車位！　竹市埋設1130顆地磁感應設備

求職照過來！　台南就業中心8月下旬連3場徵求780優秀人才

反暴力路跑　竹市府呼籲以行動支持「要抱不要暴」

竹市千甲社區活動中心改建複合式關懷據點　長照資源提升

四合院內斬妖除魔　桃園安東青創EOT團隊開發恐怖解謎遊戲獲獎

鄭成功397周年聖誕　竹副市長祈求國家平順、人民安康

台南市城西3期掩埋場活化工程　如火如荼進行預計2021年完工

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

生產過程曝光！寶寶「咕嚕滑出」　忍痛46分鐘...白犀牛媽媽累癱

春風、健志「摩托車」騎進演唱會 洋蔥後頭...「腳踏車」入場超悠哉XD

BY2《明日之子3》大秀RAP！　直播無修音...網狂轟：車禍現場

劉以豪索吻失敗委屈：800萬也不可以？　「麥子姐」潑水「321」大洗白！

邕聖祐：我喜歡的人只有一個　「約金香起看電影」開撩！

失智翁雨夜迷途　暖警主動關心護送返家

2019新竹市國際風箏節登場　動物風箏總動員好繽紛

要開放了！落石封閉4年　五峰旗風景區第3層9/1重新開放

手機Line也能找停車位！　竹市埋設1130顆地磁感應設備

求職照過來！　台南就業中心8月下旬連3場徵求780優秀人才

反暴力路跑　竹市府呼籲以行動支持「要抱不要暴」

竹市千甲社區活動中心改建複合式關懷據點　長照資源提升

四合院內斬妖除魔　桃園安東青創EOT團隊開發恐怖解謎遊戲獲獎

鄭成功397周年聖誕　竹副市長祈求國家平順、人民安康

台南市城西3期掩埋場活化工程　如火如荼進行預計2021年完工

特／阿翔爆婚外情...3次道歉變了！　 宣告「老婆是我全世界」成功復出

小A辣出車禍「雙腿雷殘」！　半夜痛到爆哭入睡…瘋狂做惡夢：身心受創

就是這款抹茶髒髒蛋糕！翻轉古早味蛋糕印象　受大學生喜愛

中職／下一個天亮！郭靜9月8日賽後兄弟獻唱　賽前開球

IU含淚主動親上　呂珍九抓脖拉她深吻！《德魯納》CP終於確認心意

40歲李蒨蓉生2子　醫院抽血被問「來取卵的嗎」…超尷尬！

失智翁雨夜迷途　暖警主動關心護送返家

越南台商凱暘資方失聯　廠方：更換主管繼續營運

周杰倫被爆出售日本26.8億豪宅！　奢華內部曝光「超大露台可開趴」

溪湖鎮汴頭里「燕子五線譜」綿延50米　吉兆還是警訊？專家解答

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

地方熱門新聞

靈異廢煙道　老礦工：要娃娃鎮煞

金針山迷航2小時　男「頭暈」警..

他種有機丹蔘成效佳　鼓勵農友將..

彰化淹水王惠美出國被綠營酸爆　..

墾丁海邊紅旗插不停　水上活動業..

門諾醫院創辦人薄柔纜辭世　享壽..

屏東農作受損嚴重　周佳琪籲陳其..

觀音工業區環保公司廢液槽爆炸

中壢仁海宮中元慶　體驗客庄特色

嘉義市績優長照服務人員　最年長..

豐原淹水　市府協助民眾索賠

封了4年　五峰旗最上層9/1重..

味全龍回來了！黃敏惠參加斗六球..

高雄豪雨木瓜慘　六龜農田災損嚴..

更多熱門

相關新聞

桃園首座　海岸水質監測站啟用

為儘速揪出不肖偷排業者，遏止海域遭受污染，「桃園海岸水質監測埔心溪站」19日啟用。海管處表示，該監測站設施目前可同時監測11種水質項目(包括流量、溫度、鹽度、pH、溶氧、導電度、氧化還原電位、化學需氧量、氨氮及銅離子等項目)，進行全天候的監控，約每20分鐘就可測得1筆數據，讓不肖偷排業者無所遁形。

觀音工廠爆炸液體狂濺　車主：超臭

國道一號凌晨自撞！男爬行脫困陷昏迷

發展長照　桃園增設18處部落健康站

結盟秒破局！王金平：祝郭柯越合越好

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

李佳芬訪永康商圈「與男友人十指緊扣」

熊大免費貼圖來了！　LINE上傳限時動態就送貼圖

具惠善《熊孩子》老公話題全剪掉

台灣10歲男孩奪寶可夢世界冠軍

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

被房東騙上樓！正妹女大生遭背刺慘死

快訊／13縣市大雨特報　氣象局：小心陽光是騙局

具惠善IG取關安宰賢　合照全刪光

快訊／具惠善打臉：我被背叛！

南韓三大社2019上半年損益出爐

麥當勞好貴？神人點餐法曝光：100元吃到吐

安宰賢神隱27hrs靠山遭起底　韓網罵翻

他拿錯身分證瞬間尷尬　網友一看反求買

更多

最夯影音

更多

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面