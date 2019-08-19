四合院內斬妖除魔　桃園安東青創EOT團隊開發恐怖解謎遊戲獲獎

▲謝昀儒（右二）表示：進駐安東基地，可以和其他創業夥伴討論AR/VR技術。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局與龍華科技大學，率學生新創團隊EOT(艾歐特多媒體工作室)以作品「四合院VR-無盡深淵」體感遊戲，參加「2019星鯊杯全球虛擬現實內容大賽」勇奪二等獎殊榮。青年局說，該局將在9月間，率EOT等安東基地進駐團隊至日本福岡進行商機媒合，促成多方跨領域合作機會。

▲安東EOT團隊-獲獎紀錄。（圖／青年局提供）

青年局黃泓家科長表示，EOT的創辦人是就讀龍華科技大學多媒體遊戲系三年級的謝昀儒，為了讓作品臻於完善，今年2月進駐青年事務局所成立的安東青創基地，透過安東青創基地的專業師資及各類專業VR/MR設備，開發作品內容，這次參展作品「四合院VR-無盡深淵」亦是在安東基地運用Oculus Rift完成作品測試，才能到比賽現場順利展示作品。

▲安東EOT團隊-四合院遊戲畫面。（圖／青年局提供）

「2019星鯊杯全球虛擬現實內容大賽」，自全球17個國家和地區、共150組虛擬實境內容開發者團隊中脫穎而出，勇奪二等獎殊榮，也是此次大賽中唯一獲獎的台灣團隊，不僅在國際上發光發亮，更為桃園爭光。

▲安東EOT團隊-VR體驗。（圖／青年局提供）

謝昀儒表示：進駐安東基地，可以和其他創業夥伴討論AR/VR技術及討論未來合作可能性，也透過基地的資源，讓作品更加成熟。「四合院VR-無盡深淵」體感遊戲，是以台灣傳統建築四合院作為遊戲場景，透過虛擬實境頭戴顯示裝置，讓玩家以第一人稱形式，扮演一位法力高強的道士，手持法器前往荒廢已久的四合院內斬妖除魔，除了探索及觀看傳統建築四合院文化，玩家還可盡情享受戰鬥與生存刺激感。