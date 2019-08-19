儘速揪出不肖偷排業者　桃園首座海岸水質監測站啟用

▲桃園首座海岸水質監測站埔心溪啟用。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為儘速揪出不肖偷排業者，遏止海域遭受污染，「桃園海岸水質監測埔心溪站」19日啟用。海管處表示，該監測站設施目前可同時監測11種水質項目(包括流量、溫度、鹽度、pH、溶氧、導電度、氧化還原電位、化學需氧量、氨氮及銅離子等項目)，進行全天候的監控，約每20分鐘就可測得1筆數據，讓不肖偷排業者無所遁形。

出席啟用儀式的市長鄭文燦指出，桃園市內海岸線長約46公里，其中蘊藏許多珍貴自然景觀及生態物種棲息地，分別從最北端的許厝港國家濕地、草漯沙丘、觀新藻礁、新屋石滬等極具保存價值的自然及文化資產，都是非常需要保護的對象，目前也分別用濕地保育法、野生動物保護法以及文化資產保存法劃設各類保護區來加強保育。

目前桃園海岸地區的主要污染來自河川污染的排放，分別包含民生污水、工業廢水、畜牧廢水及農業灌溉回歸水等，若沒有經過妥善處理，各類型的污染物將會隨著河川流至河口，又因為海岸地區受到潮汐運動與漲退潮機制，導致污染物容易受到堆積，不易擴散稀釋，因此對海岸地區的自然環境影響很大，將嚴重威脅野生動物的重要棲息環境以及破壞桃園各類型的保護區生態環境。

▲海岸水質監測站，儘速揪出不肖偷排業者。（圖／環保局提供）

升格後，市府積極推動海洋污染管制政策，並多次獲得環保署的績效肯定，為了進一步提升海洋污染管制績效，海管處已設置海岸環境監測科技中心，並規劃於11條河川出海口陸續建置海岸水質監測站，讓不肖偷排業者將無所遁形，桃園也將成為全國海岸維護管理的模範。

▲桃園首座海岸水質監測站埔心溪啟用。（圖／環保局提供）

環保局長呂理德表示，海管處目前以每年至少一座水質監測站的速率持續佈設，並將監測數據即時回傳到已正式啟用的海岸環境監測科技中心，系統一旦有發現異常狀況，會立即警示並發出簡訊通報稽查人員前往追查污染來源，爭取黃金稽查時間，在最短的時間內前往控制污染範圍，以免污染擴大對於海洋環境造成嚴重的傷害。