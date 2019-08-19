觀音工廠爆炸「蕈狀濃煙衝天」！不明化學液體狂濺　目擊車主：超級臭

記者莊智勝／桃園報導

桃園市觀音環保科技園區18日下午5時許發生爆炸，有民眾駕車行經快速道路時，目擊爆炸瞬間，灰色的煙霧瞬間衝向天際，隨後還疑似噴出不明化學液體，汽車經過時彷彿下雨般，遭液體淋滿車身，駕駛還一度啟動雨刷。目擊駕駛指出，液體噴灑範圍相當廣泛，且還瀰漫著刺鼻惡臭，即便開啟車內空調，但味道仍是久久不散。

行車紀錄器畫面拍下，林姓車主駕著自小客行經桃園觀音，但一旁的工廠卻突然爆炸，蕈狀的黑煙瞬間衝向天際，場面相當震撼；當駕駛行經爆炸工廠旁時，發現煙霧籠罩的範圍內竟然還下起「化學液體雨」，且範圍相當大，根本無處閃避，當即淋得滿車都是，還一度要開啟雨刷清除液體才恢復視野。

林姓車主指出，該液體確切成分為何並不得而知，但現場散發出濃烈刺鼻惡臭，難聞的氣味還鑽入車內，即便開啟空調，但味道還是難以散去。

震撼的畫面曝光後在臉書上瘋傳，有網友指出，觀音當地多為高汙染、高危險性工廠，發生爆炸案件應該獲得相關單位重視；但也有當地民眾表示，該工廠為雙氧水管線爆炸，事後消防以及相關單位已經著手馬路清潔，並未釀成傷亡。

桃園市政府環境保護局指出，經初步調查，整起爆炸原因為工廠員工操作不慎，導致過氧化氫（雙氧水）儲存槽發生氣爆；整起事故並無火光，也未有人員傷亡，提醒遭到雙氧水噴濺、波及的民眾，如若車輛有毀損，可依法向該工廠求償。

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▲爆炸過後，工廠還噴出大量不明化學液體。（圖／翻攝自「賴王泓」臉書）