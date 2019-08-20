桃園少女被軟禁3年「自己過18歲生日」…靠1招得救　狠父母不認錯

▲少女在15歲到18歲最有活力的年紀，竟然慘遭生母繼父囚禁在一間老舊的透天厝2樓。（示意圖／Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

桃園19歲小萍（化名）從15歲開始，被生母與繼父囚禁在一處透天厝，生活在暗無天日、門關重重的空間裡長達3年多，連18歲生日也在裡頭度過；她利用父母帶來的零食和飲料，放進吊籃垂下樓賣給鄰居小孩，再向對方買到二手手機連上網路後終於得救。父母倆偵訊時毫無悔意，最後被桃園地檢署依「私行拘禁」、「妨害幼童發育」、「使人為奴隸」等罪嫌起訴2人。

綜合報導，37歲余姓婦人與42歲張男再婚，婚後疑似不滿小萍不服管教，於2015年9月開始，將小萍囚禁在楊梅區一處透天厝2樓。過去3年來，小萍的食物及日常用品，都由一週來1到2次的繼父帶來，她的生活空間被困在2樓，通往1樓和3樓的樓梯都被鐵門上鎖，2樓的對外窗也全被用膠帶貼住，使得外人無從瞥見夫婦倆變態的行徑。

雖然2樓窗戶被膠帶封閉，小萍仍可以從縫隙看到外面，她觀察到鄰居小孩經常會經過樓下，便想到用繩索垂降裝滿餅乾和汽水的吊籃，賣給路過的孩童。從10元開始慢慢累積起，小萍終於在2018年10月間存到了5、600元，之後透過鄰居買到二手手機，在利用對方提供的密碼連上隔壁人家的WIFI，上網曝光父母惡行。

警方接獲報案後會同里長前往查訪，確定小萍遭到囚禁後通知余女及張男到案。2人坦承把小萍反鎖在2樓，但否認這樣的行為是囚禁，余女甚至辯稱是因為女兒4年前亂交男友，行為變得叛逆，才會將她關在屋內，「沒有禁止女兒外出，只是出門要先經過同意！」

據社工查訪了解，該棟透天厝平時只有小萍一人被囚禁在裡頭，她的生母不太去探視她，而她也擔心生母被責罵、毆打，才會拖這麼久時間不敢對外求救。