桃園30多年海砂屋崩塌！3樓住戶險遭活埋　超大「黑洞」直通4樓

記者黃翊婷／綜合報導

桃園市龜山區光峰路某民宅昨日（19日）晚間8時50分突然發生崩塌，住宅3樓的天花板以及4樓地板碎裂，險些活埋住戶，原來，這棟民宅是屋齡30多年的海砂屋。龜山里里長陳國銓今日（20日）凌晨0時許則在臉書社團「龜山生活通」PO文報平安，沒有人在這起崩塌事件中受傷，住戶已遷往親友家暫住，區公所工務課以及社會課都會協助處理後續事宜。

▲事發當下一度有住戶受困，幸好很快就被救出。（圖／翻攝當事人臉書，下同）

女住戶在臉書上PO出自家的慘況，只見3樓天花板崩塌後，竟然可以清楚看見4樓的室內狀況，不僅水泥幾乎完全脫落，還有部分鋼筋垂落，室內的磁磚也出現裂痕。原PO提到，事發地點是她阿姨的家，由於之前一點徵兆都沒有，所以當天花板掉下來的時候，室內的人根本沒有逃跑的機會，一度還有人受困，「是她（阿姨）的公公徒手搬石塊救媳婦」。

原PO希望能用這次的恐怖經驗讓住戶團結起來，否則哪天要是再發生一次崩塌，恐怕就沒這麼幸運了。原來，出事的這棟民宅是屋齡高達30多年的海砂屋，雖然已經開始進行都更的流程，但第一次公聽會還沒舉行，就發生險些活埋住戶的事件；還有知情人士透露，有部分住戶是用H型鋼架固定，人還繼續住著。

▼▲磁磚出現裂痕，天花板則破了個大洞。

而龜山里里長陳國銓20日凌晨0時許在臉書社團「龜山生活通」PO文表示，感謝外界的關心，這起崩塌事件中並沒有人員傷亡，後續也已經聯絡區公所工務課以及社會課等相關單位協助，住戶一家則遷往親友家暫住，「請行經該路段的行人及車輛注意安全，預防磁磚剝落砸傷。」

海砂屋是指混凝土氯離子含量超過標準值，常見的問題包含牆壁、天花板的混凝土剝落，或者是鋼筋外露鏽蝕。房產名嘴Sway曾在《Sway房市觀測站》發文指出，民眾不論是要購買新屋或舊屋都要好好檢查，針對客廳、臥室等地方，可以推開燈具並以手機伸入上方拍照，這樣才能確定有無漏水、管道有沒有密封好、排氣有沒有通往外面、是不是海砂爐渣屋、有沒有蟑螂老鼠大便屍體，或是天花板材質等等。

▼里長PO文報平安。（圖／翻攝自Facebook／龜山生活通）

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