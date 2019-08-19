快訊／桃園民宅無聲崩塌！3、4樓秒貫通「她被活埋」…公公搬石塊救人

▲桃園龜山區光峰路一處民宅晚間發生崩塌事件。（圖／翻攝google地圖）



記者鄒鎮宇／桃園報導

桃園桃園市龜山區光峰路一處民宅晚間8時50分許發生崩塌事件，住宅3樓的天花板、4樓的地板直接碎裂破開，兩戶人家瞬間貫通，讓女住戶非常崩潰，「瞬間沒了，這下應向誰求援？」對此，桃園市政府消防局第一大隊龜山分隊表示，目前已將受困民眾救出，區公所也到場安置居民，詳細後續還有待釐清調查。

「我可愛的家…」該名女住戶在個人臉書上PO出家中慘況，照片中顯示，3樓疑似廚房的地點天花板直接崩塌，可以清楚看見4樓的室內，而天花板的鋼筋也炸出垂落、水泥幾乎完全脫落，可以清楚看見鋼筋的結構；另外，室內的磁磚、浴室也都出現裂痕，情況非常危險。

▲▼屋內一名女子遭到活埋，一旁的公公也立刻搬石塊救媳婦。（圖／翻攝當事人臉書，下同）

網友看完紛紛留言，「阿娘要趕快加緊腳步，還好嗎？有人受傷嗎？」、「這鋼筋也太細了…」、「通知里長吧，這要通知建管處了，或許需要緊急撤離了」、「樓板鏽蝕，基礎可能有斷開」、「那個社區不是海砂屋嗎？聽說已經在談都更了，結果沒來得及啊」、「看到那個膠帶黏牆壁，心裡想....這樣真的可以嗎？」

原PO表示，這是她一個阿姨的家，當天花板掉下來時也直接被困住，「是她的公公徒手搬石塊救媳婦」，「還好人沒事，只是被困住，現已救出」；此外，原PO透露，「我只是要讓住戶知道再不團結，那天就換他家的樓板了，聽災戶說這是的崩落，完全沒聲音也沒徵兆，還整個崩蹋，讓她連跑的機會都沒有」。

對此，桃園市政府消防局第一大隊龜山分隊表示，19日晚間8時50分獲報後立刻趕到現場進行救援，受困民眾已順利脫困，區公所也正在安置受災戶，詳情還有待調查釐清。