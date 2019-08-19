李佳芬農舍案遭拔官？雲林縣農業處長張鴻猷澄清：累了想換跑道

▲張鴻猷（右一）前天才出席活動。（圖／翻攝自雲林縣政府官網，以下同）

記者唐詠絮／雲林報導

外界傳言雲林縣農業處長張鴻猷被拔官，遭調職參議，其實是因為高雄市長韓國瑜妻子李佳芬位於古坑鄉豪華農舍，處理不力大有關聯，《ETtoday新聞雲》記者致電，張鴻猷說從去年5月接任農業處長至今感到「累」了想轉換跑道，因此在7月跟縣長張麗善請辭，縣長也多次慰留轉調參議，與農舍案絕對無關。

雲林縣政府網頁，還留著去年縣長張麗善履新時，那時張麗善還說過農業處長張鴻猷，是縣府重要骨幹，將以原職留任，張鴻猷接任後，當天隨即啟動國安層級，率先禁廚餘養豬，讓全國縣市跟進，大刀闊斧的決策讓雲林縣農業嶄露頭角，扮演農業縣的化妝師，可說非常稱職，如今卻已「累」理由請辭，讓地方人士質疑，莫非是被李佳芬的農舍案掃到，被貼上「辦事不力」的標籤。

▲張鴻猷率先禁廚餘養豬策略。

一個簡單的人事案調動，卻演變成政治秋後算帳，張鴻猷說，他的請辭絕對不是縣府主動，也與李佳芬農舍案絕對無關，況且農舍案處理階段完成，只是從動植物防疫所長至擔任農業處長已經有數年，因此向縣長請辭想轉換跑道，如今有個很棒的新任魏處長到任，相信會將雲林帶向另一個農業高峰，未來他也留會在縣長的身邊，再為縣民服務。

▲新任農業處長魏勝德。

新任農業處長魏勝德出生於花蓮，畢業於中興大學農學院水土保持系、土木研究所，91年水土保持高考及格，曾服務於行政院農業委員會水土保持局，上午很快完成交接，而縣府網頁也換上魏勝德的圖片。

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