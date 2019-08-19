　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李佳芬農舍案遭拔官？雲林縣農業處長張鴻猷澄清：累了想換跑道

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼張鴻猷擔任農業處長。（圖／翻攝自雲林縣政府官網）

▲張鴻猷（右一）前天才出席活動。（圖／翻攝自雲林縣政府官網，以下同）

記者唐詠絮／雲林報導

外界傳言雲林縣農業處長張鴻猷被拔官，遭調職參議，其實是因為高雄市長韓國瑜妻子李佳芬位於古坑鄉豪華農舍，處理不力大有關聯，《ETtoday新聞雲》記者致電，張鴻猷說從去年5月接任農業處長至今感到「累」了想轉換跑道，因此在7月跟縣長張麗善請辭，縣長也多次慰留轉調參議，與農舍案絕對無關。

雲林縣政府網頁，還留著去年縣長張麗善履新時，那時張麗善還說過農業處長張鴻猷，是縣府重要骨幹，將以原職留任，張鴻猷接任後，當天隨即啟動國安層級，率先禁廚餘養豬，讓全國縣市跟進，大刀闊斧的決策讓雲林縣農業嶄露頭角，扮演農業縣的化妝師，可說非常稱職，如今卻已「累」理由請辭，讓地方人士質疑，莫非是被李佳芬的農舍案掃到，被貼上「辦事不力」的標籤。

▲▼張鴻猷擔任農業處長。（圖／翻攝自雲林縣政府官網）

▲張鴻猷率先禁廚餘養豬策略。

一個簡單的人事案調動，卻演變成政治秋後算帳，張鴻猷說，他的請辭絕對不是縣府主動，也與李佳芬農舍案絕對無關，況且農舍案處理階段完成，只是從動植物防疫所長至擔任農業處長已經有數年，因此向縣長請辭想轉換跑道，如今有個很棒的新任魏處長到任，相信會將雲林帶向另一個農業高峰，未來他也留會在縣長的身邊，再為縣民服務。

▲▼張鴻猷擔任農業處長。（圖／翻攝自雲林縣政府官網）

▲新任農業處長魏勝德。

新任農業處長魏勝德出生於花蓮，畢業於中興大學農學院水土保持系、土木研究所，91年水土保持高考及格，曾服務於行政院農業委員會水土保持局，上午很快完成交接，而縣府網頁也換上魏勝德的圖片。

【其他新聞】

保證紙錢好兄弟一定收得到！彰化縣環保局月底辦「淨爐法會」

彰化淹水王惠美出國被綠營酸爆　藍營反譏：為何不說鄭文燦

ET快訊
雨彈續襲11縣市！台中升級豪雨特報　中南部明雨勢更劇烈
5同學開進蘇花隧道…副駕喊：減速！被BMW超車「一早看新聞沉
李佳芬還原「十指緊扣」現場　黑到無法無天「理事長就這個習慣」

關鍵字：李佳芬,張鴻猷,農業處,參議

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

暗酸韓國瑜「一人高公文」？　侯友宜：做出政績才重要

斷言「最dirty還沒出來」　柯文哲：韓國瑜在立法院黑資料太多

口譯哥掀馬系、蔡系監委戰火！江綺雯嗆外交部：拿到消息誤判嗎？

批韓國瑜「史上最偷懶市長」　他秀出行程表揭秘：平均3天才出現一次

跟吳敦義、蔡英文都不熟？　侯友宜：我對張錫銘、薛球比較清楚

李佳芬農舍案遭拔官？雲林縣農業處長張鴻猷澄清：累了想換跑道

郭柯王結盟未解！台灣民眾黨「形象」靠你了　8月22日開始徵件

桃園三結義破局後…傳「郭王」拱柯選總統　王金平駁：怎麼可能

韓家軍封她「台版李英愛」　何庭歡一愣：我沒有那麼溫柔漂亮有才藝....　　　

挺侯友宜先拚市政　葉毓蘭：誰當競總主委有差嗎？

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

生產過程曝光！寶寶「咕嚕滑出」　忍痛46分鐘...白犀牛媽媽累癱

春風、健志「摩托車」騎進演唱會 洋蔥後頭...「腳踏車」入場超悠哉XD

BY2《明日之子3》大秀RAP！　直播無修音...網狂轟：車禍現場

劉以豪索吻失敗委屈：800萬也不可以？　「麥子姐」潑水「321」大洗白！

邕聖祐：我喜歡的人只有一個　「約金香起看電影」開撩！

暗酸韓國瑜「一人高公文」？　侯友宜：做出政績才重要

斷言「最dirty還沒出來」　柯文哲：韓國瑜在立法院黑資料太多

口譯哥掀馬系、蔡系監委戰火！江綺雯嗆外交部：拿到消息誤判嗎？

批韓國瑜「史上最偷懶市長」　他秀出行程表揭秘：平均3天才出現一次

跟吳敦義、蔡英文都不熟？　侯友宜：我對張錫銘、薛球比較清楚

李佳芬農舍案遭拔官？雲林縣農業處長張鴻猷澄清：累了想換跑道

郭柯王結盟未解！台灣民眾黨「形象」靠你了　8月22日開始徵件

桃園三結義破局後…傳「郭王」拱柯選總統　王金平駁：怎麼可能

韓家軍封她「台版李英愛」　何庭歡一愣：我沒有那麼溫柔漂亮有才藝....　　　

挺侯友宜先拚市政　葉毓蘭：誰當競總主委有差嗎？

瑪麗向王少偉說「不」！趙正平自告奮勇獻出「男男吻」

要開放了！落石封閉4年　五峰旗風景區第3層9/1重新開放

手機Line也能找停車位！　竹市埋設1130顆地磁感應設備

新疆再簽NBA戰將　勇士2017年冠軍班底克拉克加盟

仇人住3樓卻不知那一棟　惡情侶三秒膠怒灌大門鑰匙孔報復

地球其實是「甜甜圈形狀」？地平派學者打破圓形迷思

袁艾菲勾同事上床「買可樂」衝收視　曝光獨家獵愛祕技！

暗酸韓國瑜「一人高公文」？　侯友宜：做出政績才重要

超商購物「機車踏板獨留娃」　小手小腳露出...媽媽們都心碎了

求職照過來！　台南就業中心8月下旬連3場徵求780優秀人才

台中市政推動滿意度調查(限20歲以上台中市居民)

台中市長盧秀燕入主市府執政將滿一週年，諸多政策及施政措施是否為台中市帶來新面貌？台中市民是否有感？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！ETtoday民調雲 敬上<..

10分鐘前才對陌生女伸狼爪...色男又當母親面拖走12歲少女

政治熱門新聞

李佳芬訪永康商圈「與男友人十指..

李佳芬回應十指緊扣照　曝韓國瑜..

全文／韓國瑜聲明：感謝川普批准..

與李佳芬十指緊扣　李慶隆回應了

被列國政顧問名單　政大社科院長..

還原「十指緊扣」　李佳芬：黑到..

潘恒旭喊絕子絕孫　楊秋興親口回..

公文隔空戰！韓國瑜直播PK蘇貞..

快訊／黃國昌助理賴嘉倫出戰汐止..

政治人物家人赴陸經商掀戰　學者..

蔡英文「你們要對某人道歉」　台..

吳敦義盼一週內會面　郭陣營回應

18天掉10萬粉！柯：他們希望..

不接韓競總　韓粉灌爆侯友宜臉書

更多熱門

相關新聞

還原「十指緊扣」　李佳芬：黑到無法無天

高雄市長韓國瑜的妻子李佳芬，走訪台北市永康商圈過程當中，被媒體拍到跟永康商圈協進會理事長李慶隆「十指緊扣」，而《ETtoday新聞雲》記者獨家採訪李佳芬，李佳芬表示：「黑到無法無天，黑到天荒地老，韓國瑜知道後，昨天更是翻白眼」，也質疑為何不報導「商圈願意來幫助小林村」。

李佳芬回應十指緊扣照　曝韓國瑜第一反應

與李佳芬十指緊扣　李慶隆回應了

李佳芬十指緊扣男友人　網友獻唱「綠光」

李佳芬訪永康商圈「與男友人十指緊扣」

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

李佳芬訪永康商圈「與男友人十指緊扣」

具惠善《熊孩子》老公話題全剪掉

熊大免費貼圖來了！　LINE上傳限時動態就送貼圖

台灣10歲男孩奪寶可夢世界冠軍

被房東騙上樓！正妹女大生遭背刺慘死

快訊／13縣市大雨特報　氣象局：小心陽光是騙局

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

具惠善IG取關安宰賢　合照全刪光

快訊／具惠善打臉：我被背叛！

南韓三大社2019上半年損益出爐

麥當勞好貴？神人點餐法曝光：100元吃到吐

安宰賢神隱27hrs靠山遭起底　韓網罵翻

他拿錯身分證瞬間尷尬　網友一看反求買

更多

最夯影音

更多

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面