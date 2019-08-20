李佳芬農舍大限到期　雲林縣罕見「高標準規格」行政開鍘

▲李佳芬農舍6月自行拆除空拍畫面。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照，以下同）

記者唐詠絮／雲林報導

李佳芬違建農舍「農地未農用」改善期限20日到期，雲林縣政府農業處副長陳炳坊說，真的很為難，一般為了替農民爭取權益，有時候放寬到2個月，雖然一樣依法行政，因為是李佳芬，卻是必須嚴苛「高規格」對待，農業處最快將在明天也就是21日行文給地主，下周現勘，若未改善依法開罰6至30萬元。

陳炳坊說，今天還沒過不用急，李佳芬的這筆農舍土地，扣除捐獻給一般民眾使用的路地外的其餘90%農地，只要明天前將農地未農用的部分，在限期內種植農作即可，那就可以不用罰款。

陳炳坊也透露說，有一些農民還為此跑來問農業處，為何對李佳芬的農舍案作法要如此嚴格，農業處也跟他們一一解釋，為了替農民爭取應有的權益，不要讓農民多花一筆冤枉錢，總是對農民們好說歹說，能拖一天是一天，有時還拖上2個月，才到現場會勘。

陳炳坊說，但因為李佳芬與韓國瑜是公眾人物，也是在地雲林子弟，在多方的監督下，除了依法行政還是依法行政，不能拖過任何一天，該罰的還是得罰，所以一切依照法律流程走。陳炳坊說，最快明天將發文給地主，至於是否要古坑公所會同會勘，還需要開會討論。

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