影／她很緊張我保護她！李慶隆「十指緊扣李佳芬」沈默2天回應了

記者蔡玟君／台北報導

高雄市長韓國瑜的妻子李佳芬17日走訪北市永康街商圈，過程中被拍到與一名男性友人「十指緊扣」，該名男子後來也被起底是永康商圈協進會理事長李慶隆。對此，李慶隆19日還原當時現場情況，指出是因為當下現場攝影記者眾多，有記者跌倒，李佳芬因為趕行程，加上看到有媒體跌倒很緊張，因此趕緊抓住她的手保護她，並認為這只是一種禮儀，是男人都會做。

▲李佳芬17日拜訪永康國際商圈與永康商圈協進會理事長李慶隆十指緊扣。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市永康國際商圈理事長李慶隆。（圖／記者湯興漢攝）

李慶隆說，李佳芬當天視察永康街後還和別人有約了要上課，因為視察行程時間已經延誤，所以她很緊張，加上現場媒體眾多，因為永康街人行道比較窄，加上現場有大批媒體，有攝影記者被路邊的石階絆到跌倒，因此才抓住她的手，至於有人質疑這樣的禮儀合適嗎？李慶隆表示：「這只是一個禮儀，我只是保護她，當下並沒有想那麼多。」

▲台北市永康國際商圈理事長李慶隆17日舉行「創造永康撼動亞洲」演講李佳芬到場。（圖／記者許展溢攝）

李慶隆說，李佳芬當天沒有任何隨扈，只有他在旁邊照顧她、關心她、保護她，因此才會這麼做，以前並不認識她，最近才知道她也住過永康街。李慶隆也表示，17日當天因有舉辦專題演講如何提升永康商圈，所以李佳芬才會到場了解，希望能雙城交流。

▲李佳芬拜訪永康國際商圈被拍到和李慶隆十指緊扣。（圖／記者李毓康攝）

有媒體現場詢問若是未來有任何女性前來視察，也會這麼做嗎？李慶隆舉例總統蔡英文，若是總統前來視察永康圈，他也會坐在總統旁邊，至於是否會牽手，「小英總統身邊都有隨扈，應該不會有這些事情發生。」

李慶隆也表示，這次只是陪同李佳芬了解永康商圈，也有給予一些建議，目前高雄擁有的觀光資源已經很多了，之後會找時間下高雄協助規劃各大商圈進行提升。