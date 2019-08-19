影／理事長都70幾歲了！李佳芬回應「十指緊扣照」　曝光韓國瑜第一反應

▲李佳芬拜訪永康國際商圈，被媒體捕捉到與理事長十指緊扣畫面。（圖／記者李毓康攝）

記者莊智勝／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜力拼2020大選，夫人李佳芬也多次發言護夫、擔綱最佳助選員；但李佳芬17日前往台北市永康商圈訪視時，卻被拍下與商圈理事長李慶隆「十指交纏緊扣」畫面，引發網友熱烈討論。對此，李慶隆回應當下「只是想要保護她！」李佳芬也直呼，「拜託，他（理事長）都是70幾歲的人了，現在真的是無所不黑！」

李佳芬17日前往永康商圈視察，盼能吸取當地經驗，幫助高雄新堀江進行觀光轉型，但卻被網友及現場媒體拍下，視察過程中李佳芬竟與另名男子手牽手、十指緊扣，模樣甚是親暱。畫面曝光後，不少網友還將照片PO到韓國瑜臉書，還有人提出質疑，「正常來說，男女之間，除非是兄弟姊妹、或者父女夫妻，才會這樣牽手吧！朋友間這樣牽不覺得很怪嗎？」

在引起網友熱烈討論後，該名男子的身分隨即曝光，原來他就是永康國際商圈理事長李慶隆，還是李佳芬小時候的「厝邊」。對此，李慶隆也19日也做出回應，直言兩人雖然是鄰居，但過去並不相識，直到近日才首次見面、認識；而當天媒體陣仗相當大，現場還有人跌倒，自己是出於「保護」意圖才會禮貌性地牽著李佳芬，並未意識到是「十指緊扣」。

根據《自由時報》報導，李佳芬稍早也回應，直呼「拜託！理事長都已經是70幾歲的人了！現在真的是無所不黑！」李佳芬透露，韓國瑜看到照片後，第一反應是直接翻了白眼，還稱「真的要被黑到天荒地老嗎？」

李佳芬透過友人表示，「參加一個公益活動會引發這種誤會真是意料之外，這種意外發展讓永康商圈進軍亞洲第一的焦點被模糊，覺得對永康商圈很不好意思！」

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