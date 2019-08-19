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護理師辣曬比基尼！老司機一看「極巨版佐佐木希」...雪白半球快掉出

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▲護理師辣曬比基尼！老司機一看「極巨版佐佐木希」...雪白半球快掉出。（圖／翻攝自言兒IG）

▲言兒曾是台大醫院護理師。（圖／翻攝自言兒IG）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名網友昨日在PTT表特板美照齊發，盛讚是「放大版佐佐木希」，掀起一陣討論。事實上，這位正妹就是護理師「言兒」李顏言，IG擁有超過8.5萬粉絲追蹤的她，時不時曬出比基尼照，在甜美臉蛋下，窈窕又胸狠的魔鬼身材，更讓一票老司機為之傾倒。

▲護理師辣曬比基尼！老司機一看「極巨版佐佐木希」...雪白半球快掉出。（圖／翻攝自言兒IG）

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▲許多人覺得她神似佐佐木希。（圖／翻攝自言兒IG）

言兒曾任台大醫院護理師，五官精緻又前凸後翹的她，在無名小站時期就頗有知名度，也是表特板常客，之前更推出自己創作的Line貼圖。從IG上可見，她經常分享生活、出遊照，也不吝放送火辣自拍，這兩天她更比基尼照3連發，立刻又被老司機po上表特「膜拜」。

▲護理師辣曬比基尼！老司機一看「極巨版佐佐木希」...雪白半球快掉出。（圖／翻攝自言兒IG）

▲天使臉孔魔鬼身材阿。（圖／翻攝自言兒IG）

老司機在PTT以「放大版佐佐木希」為題，貼出多張養眼照片，每張髮型、衣著不盡相同，感覺各種style都能輕鬆駕馭。而鄉民們看完也紛紛回應，「白柚大顆」、「比較像安心亞吧」、「這絕對是極巨版的」、「無名就有那她年紀也不小了吧」、「100分」、「讚，2公升」。

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▼她從無名時代就蠻紅的。（圖／翻攝自言兒IG）

▲護理師辣曬比基尼！老司機一看「極巨版佐佐木希」...雪白半球快掉出。（圖／翻攝自言兒IG）

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關鍵字：言兒,李顏言,佐佐木希,護理師,比基尼,表特版,老司機

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