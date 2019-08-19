LINE群瘋傳她的「愛情動作片」　老司機暴動！狂打手機「求約」

▲黃男將前女友與新歡炒飯影片上傳到line群，還留下前女友聯絡方式，供網友觀賞。（示意圖／pixabay，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹黃男與前女友藕斷絲連時意外在對方的手機發現她與新歡的性愛錄影，黃男先轉傳給自己，又在分手後將影片上傳至LINE群，並加註「女主角若約的出來，基本都可以載到汽旅打砲哦」以及留下她的聯絡方式，供老司機找人。被害女因此不斷收到騷擾，苦不堪言，除了提出刑事告訴外也要求民事賠償。法官認為，黃男已侵害女子的隱私、名譽權，導致她精神痛苦，認定女子主張有理，判賠35萬元給對方。

▲前女友因此收到不少色胚豬哥打電話向她約砲，讓她飽受困擾。

判決指出，26歲的黃姓男子與前女友剪不斷、理還亂，兩人分分合合多次，某次，黃男意外發現前女友在與他「勾勾纏」的時候另結新歡，還在對方手機中發現新歡與她的「激情動作」影片，黃男竟將影片轉傳到自己手機。

後來黃男與前女友戀情正式畫下句點，黃男不甘被拋棄，遂傳訊給前女友「妳拍的那些影片我在幫你放送出去」、「你拍的那些影片我在幫你好好上傳，讓大家欣賞」、「明天我就會上傳了會幫你們好好標記男女主角的」等文字恐嚇前女友。

黃男將前女友與新歡炒飯影片上傳到「念狐影片綜合群」，還備註「女主角若約的出來基本都可以載到汽旅打砲哦，他超會吹而且可以內射、肛交、喜歡大屌、B超緊，摸兩下就超濕」等文字，並留下前女友聯絡方式，上傳在LINE群組「念狐影片綜合群」內供網友觀賞。

前女友直到被告知有私密影片在LINE群流傳，才報警逮人，只是前女友仍因此收到不少色胚豬哥打電話向她約砲，讓她飽受困擾、身心受創，雖新竹地院刑庭已於2019年4月依以電腦網路張貼猥褻影像供人觀覽罪，處有期徒刑參月判黃男3月徒刑，易科罰金9萬元。但前女友認為自已蒙受羞辱，在親友間難以抬頭做人，導致她精神上不堪痛苦、憂鬱、夜難以寐，因此向民事法庭請求損害賠償，要求賠償150萬元。

黃男表示，對方請求賠償金額過高，他無力賠償等語，要求駁回請求。

法官認為，黃男在影片標註相關文字，並留下對方的聯絡方式，足以減損她的社會評價，並已侵害女子的隱私、名譽權，導致她精神痛苦，認定女子主張有理。審酌兩造身分、地位、教育程度、經濟能力，及黃男不法行為，侵害被害女人格法益甚鉅，判黃男應賠35萬元給對方。

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