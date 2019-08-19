　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

LINE群瘋傳她的「愛情動作片」　老司機暴動！狂打手機「求約」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲滑手機,電話響。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲黃男將前女友與新歡炒飯影片上傳到line群，還留下前女友聯絡方式，供網友觀賞。（示意圖／pixabay，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹黃男與前女友藕斷絲連時意外在對方的手機發現她與新歡的性愛錄影，黃男先轉傳給自己，又在分手後將影片上傳至LINE群，並加註「女主角若約的出來，基本都可以載到汽旅打砲哦」以及留下她的聯絡方式，供老司機找人。被害女因此不斷收到騷擾，苦不堪言，除了提出刑事告訴外也要求民事賠償。法官認為，黃男已侵害女子的隱私、名譽權，導致她精神痛苦，認定女子主張有理，判賠35萬元給對方。

▲IG、手機（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲前女友因此收到不少色胚豬哥打電話向她約砲，讓她飽受困擾。

判決指出，26歲的黃姓男子與前女友剪不斷、理還亂，兩人分分合合多次，某次，黃男意外發現前女友在與他「勾勾纏」的時候另結新歡，還在對方手機中發現新歡與她的「激情動作」影片，黃男竟將影片轉傳到自己手機。

後來黃男與前女友戀情正式畫下句點，黃男不甘被拋棄，遂傳訊給前女友「妳拍的那些影片我在幫你放送出去」、「你拍的那些影片我在幫你好好上傳，讓大家欣賞」、「明天我就會上傳了會幫你們好好標記男女主角的」等文字恐嚇前女友。

黃男將前女友與新歡炒飯影片上傳到「念狐影片綜合群」，還備註「女主角若約的出來基本都可以載到汽旅打砲哦，他超會吹而且可以內射、肛交、喜歡大屌、B超緊，摸兩下就超濕」等文字，並留下前女友聯絡方式，上傳在LINE群組「念狐影片綜合群」內供網友觀賞。

前女友直到被告知有私密影片在LINE群流傳，才報警逮人，只是前女友仍因此收到不少色胚豬哥打電話向她約砲，讓她飽受困擾、身心受創，雖新竹地院刑庭已於2019年4月依以電腦網路張貼猥褻影像供人觀覽罪，處有期徒刑參月判黃男3月徒刑，易科罰金9萬元。但前女友認為自已蒙受羞辱，在親友間難以抬頭做人，導致她精神上不堪痛苦、憂鬱、夜難以寐，因此向民事法庭請求損害賠償，要求賠償150萬元。

黃男表示，對方請求賠償金額過高，他無力賠償等語，要求駁回請求。

法官認為，黃男在影片標註相關文字，並留下對方的聯絡方式，足以減損她的社會評價，並已侵害女子的隱私、名譽權，導致她精神痛苦，認定女子主張有理。審酌兩造身分、地位、教育程度、經濟能力，及黃男不法行為，侵害被害女人格法益甚鉅，判黃男應賠35萬元給對方。

★圖片為版權照片，由免費圖庫pixabay供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經免費圖庫pixabay許可，不得部分或全部轉載！

ET快訊
美售台66架F-16　陸外交部要求「立即取消」：否則美方承擔
酒醉女叫車遭Uber司機性侵　還被加收4700元嘔吐清潔費
「神豬幸福一生？」影片曝光　千斤豬遭屠刀刺喉！放血哭吼掙扎
UberEats員工在家「叫FoodPanda外送」　網笑翻

關鍵字：性愛影片,老司機,前女友,約砲

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男看臉書直播...留言嗆「還沒騙完呀」！命理老師林真邑怒提告　結果出爐

違法兼職案出庭　管中閔搬出媒體報導「總統也曾撰寫社論或專欄」

台南學甲「假日破窗大盜」　警遠征台中大甲緝獲

「猜猜我是誰」車手集團21人落網　主嫌不知遭通緝返台下場慘

警察姐姐陪你練柔道！小小身軀大大氣勢　穿上白色道服fun暑假

「有人叫我倒垃圾…」婦遊谷關凌晨詭異失蹤　雨中獨走1km茫然坐山溝

台中婦重感冒+頭暈「嘔吐物襲警」　暖警幫擦拭送醫救命

觀音台鎔科技氣爆「噴到台61線」　環保局告發限期改善

猴群滿街跑！進校園偷吃營養午餐、翻書包　校長鞭炮驅趕：登山客別餵了...

匡靖台南治安！仁德槍擊案太囂張　警檢肅治平對象到案

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

生產過程曝光！寶寶「咕嚕滑出」　忍痛46分鐘...白犀牛媽媽累癱

春風、健志「摩托車」騎進演唱會 洋蔥後頭...「腳踏車」入場超悠哉XD

BY2《明日之子3》大秀RAP！　直播無修音...網狂轟：車禍現場

劉以豪索吻失敗委屈：800萬也不可以？　「麥子姐」潑水「321」大洗白！

邕聖祐：我喜歡的人只有一個　「約金香起看電影」開撩！

男看臉書直播...留言嗆「還沒騙完呀」！命理老師林真邑怒提告　結果出爐

違法兼職案出庭　管中閔搬出媒體報導「總統也曾撰寫社論或專欄」

台南學甲「假日破窗大盜」　警遠征台中大甲緝獲

「猜猜我是誰」車手集團21人落網　主嫌不知遭通緝返台下場慘

警察姐姐陪你練柔道！小小身軀大大氣勢　穿上白色道服fun暑假

「有人叫我倒垃圾…」婦遊谷關凌晨詭異失蹤　雨中獨走1km茫然坐山溝

台中婦重感冒+頭暈「嘔吐物襲警」　暖警幫擦拭送醫救命

觀音台鎔科技氣爆「噴到台61線」　環保局告發限期改善

猴群滿街跑！進校園偷吃營養午餐、翻書包　校長鞭炮驅趕：登山客別餵了...

匡靖台南治安！仁德槍擊案太囂張　警檢肅治平對象到案

宏碁Predator掠奪者獲紅點大獎　施振榮發信勉員工：好戲還在後頭

世羽賽／球后山口茜腰傷復發　戴資穎奪冠機會更濃

中華女籃受邀對決強敵日本　前進東京奧運場館測試賽

棲息地被破壞！印度4公尺石蟒吃流浪狗　見人秒反芻…「濕黏黑色物」滑出

男看臉書直播...留言嗆「還沒騙完呀」！命理老師林真邑怒提告　結果出爐

郭柯王結盟未解！台灣民眾黨「形象」靠你了　8月22日開始徵件

泰國擬開放中、印觀光免簽證！　外交部憂「國安疑慮」

看到肉肉眼睛發亮！　寵物雲彰化中山「歐告店長」自己開門

要在小學掃射百人…美警逮捕3名「企圖發動」大規模槍案嫌犯　網：都白人？

違法兼職案出庭　管中閔搬出媒體報導「總統也曾撰寫社論或專欄」

社會熱門新聞

他開大黃蜂把美女業務！2小時內..

修冷氣修到床上！水電工「纏綿老..

剛說出門吃飯！他落軌遭撞斃…父..

北車男落軌遭輾斃　司機顫抖：剛..

年輕女國小操場險遭性侵！女警攀..

贈長孫116萬土地　阿公反悔慘..

小型起重機輾斃單車婦！死者「上..

科技廠管線爆炸　車主：差點回不..

陳沂罵志願役是廢物　挨告不起訴

觀音工廠爆炸液體狂濺　車主：超..

放棄音樂幫養家…丁小芹胞弟暴斃..

女友想分手　男友嗆裸照上傳A片..

陪中暑婦下山…石碇登山隊7人遭..

認識2天！15歲少女就跟他上摩..

更多熱門

相關新聞

如何擺脫月光族？他1妙招存款激增　全網嗨翻

不少人因為低薪，又必須在外租屋，經常成為大家口中的月光族。一名網友就在臉書PO一個秒招，並向大家保證，「在3個月內，可以開始有存款，正式脫離月光族。」不少網友看了文章後紛紛驚呼，「我要試試看！」

坐客運一瞥！「正港老司機」神淡定看A片

嘉義男約趴被放鳥怒「PO裸照讓妳紅」下場曝

情趣摩鐵為何都圓床？3真相驚呆

尪用「OO」幫蓋泡麵　網讚「老司機」賊笑：要先預熱

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

李佳芬訪永康商圈「與男友人十指緊扣」

具惠善《熊孩子》老公話題全剪掉

熊大免費貼圖來了！　LINE上傳限時動態就送貼圖

台灣10歲男孩奪寶可夢世界冠軍

被房東騙上樓！正妹女大生遭背刺慘死

快訊／13縣市大雨特報　氣象局：小心陽光是騙局

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

具惠善IG取關安宰賢　合照全刪光

快訊／具惠善打臉：我被背叛！

南韓三大社2019上半年損益出爐

麥當勞好貴？神人點餐法曝光：100元吃到吐

劉樂妍弄丟台灣護照　微博急求救

安宰賢神隱27hrs靠山遭起底　韓網罵翻

更多

最夯影音

更多

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面