答應病患少年要求…嫩護理師「全裸躺床純聊天」　事後憂鬱症停職18月

▲澳洲一名護理師承認自己與男病患有不正當關係。（示意圖／達志）

記者林瑩真／綜合外電報導

澳洲布里斯班（Brisbane）一名23歲護理師踰矩，答應與一名患有創傷後壓力症候群（PTSD）的15歲男病患全裸共睡一張床，發展出超友誼關係。最後在少年威脅公開關係下，護理師向醫院自首，隨後被院方開除。

綜合外媒報導，護理師喬莉（Kandice Jolley）於2015年參與少年的治療計畫，之後少年出院，以「感謝照顧」理由透過臉書邀請喬莉成為好友，兩人感情急速升溫，一度親吻、擁抱，甚至一起遠行露營，全裸睡於同一個帳篷內。

這段超友誼關係期間內，他們大約有1500條訊息是關於想念對方、享受親吻、夢到對方擁抱等。直到2015年12月，少年將嘴巴放在喬莉的私處，喬莉立刻要求他停止，雖然少年照作，但喬莉意識到兩人不能持續這樣的關係，因此2016年2月在臉書上封鎖少年。

結果，少年卻威脅喬莉要公開他們的關係，「我會讓妳身敗名裂，會毀了妳的事業」。在眾多壓力下，喬莉選擇自己自首，向醫院主管坦承與病患有不正當關係，「這件事讓我壓力很大，我做錯了，我需要他們知道並給我幫助」。

最後，喬莉雖從護校畢業，但仍被院方開除，並惹上官司。近日判決出爐，法官認為，喬莉並未跟少年發生性關係，事後真心悔改，也有輕微憂鬱症，看在她年紀輕又沒有經驗，僅將她停職6至18個月，並接受心理諮商，未來需要一名資深護理師指導一整年。