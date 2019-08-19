湯鍋剩1塊收攤！老闆舀「神奇巨肉」加滷肉飯...隨便算50　網一看驚：夭壽賺

▲這滷肉飯看起來太厲害了。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者周亭瑋／綜合報導

許多小吃店在收攤前，都會將剩餘的食材，殺必俗送給客人。一名男網友昨天到路邊攤用餐時，老闆將鍋裡剩下的「一大塊肉」舀給他，加上滷肉飯才算50元，不少網友看清湯碗的肉後，驚呼超划算，但也有人笑虧，「感覺都看到七爺八爺了。」

男網友在「爆廢公社二館」還原經過，當時路邊攤老闆說要收攤了，於是蘿蔔湯加湯鍋裡剩下的一塊肉，以及大碗滷肉飯，便宜收他50元就好，聞言他也沒多想，直回「隨便啦，都快餓死了，不用等都好」。

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沒想到，老闆將餐點端上桌後，讓他瞬間看傻了眼，只見滷肉飯上鋪了兩大塊油亮的控肉，而蘿蔔湯裡更放入完整一塊豬舌，根本賺到；後來，他用15分鐘快速完食，心滿意足地笑說，「感謝招待」。

▲這塊黑白切應該不便宜。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

po文一出掀起熱烈回響，網友們紛紛笑回，「有沒有喇舌的感覺」、「光滷肉飯就回本了」、「豬舌光是買生的也超過50」、「老闆家的小白又沒得吃了」、「結果天天這個時間去找老闆報到」、「賺到了」、「豬舌頭不便宜耶」。

但有部分人看到豬舌本尊，則莫名發毛，忍不住表示「好歹切一下吧，這樣我吃不下去」、「舌頭不行，真的不行，再餓都不行」、「豬舌至少切個片吧！這一套也太划算了」、「沒有問老闆能不能幫你切一下嗎？是要怎麼吃啦」。

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▼吃得乾乾淨淨，很捧場。（圖／翻攝自爆廢公社二館）