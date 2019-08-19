影／媽偏愛2個妹妹！14歲弟「留紙條」嘆：她一點也不喜歡我…果斷離家出走

記者朱世凱／綜合報導

「當你看到這個的時候，我已經走了。」大陸一名14歲男孩近日突然離家出走，讓龐姓爸爸下班回家後著急得不得了。爸爸說，他只有在桌上看見兒子留的紙條，上面寫著，「媽媽其實一點也不喜歡我」，他只好趕緊和妻子報警尋找兒子。雖然不少網友說孩子太玻璃心，但也有人心疼男孩地表示，「重女輕男，尤其偏愛么子的情形真的很可憐。」

▼男孩留下紙條後便離家出走找工作。（圖／翻攝自看看新聞）

綜合陸媒報導，事件發生在四川省成都市，龐爸爸說，他6日下午回家後發現兒子不在家中，只發現桌上留著一張兒子留下的紙條，內容寫著，「爸爸，當你看到這個時候，我已經走了，媽媽其實一點也不喜歡我，我去找工作了，你們不要等我，有本事了我就回來。」他嚇得趕緊將此事告知妻子，並且報警求援。

▼紙條寫著男孩的委屈。（圖／翻攝自看看新聞）

報導指出，警方透過監視錄影器發現男孩去了成都東站，再經由龐爸爸提供的身份訊息查詢，得知男孩在當天下午6點28分坐上了成都開往重慶西站的G8583次列車，並且於幾天後在一間火鍋店內找到孩子。不過究竟是什麼原因，讓14歲的男孩毅然決然離開家裡？

龐先生表示，「兒子成績不好，他媽呢，畢竟下面有兩個妹妹，稍微偏愛底下妹妹一點，他心目當中（覺得）可能對他就有一點點冷落。」心理專家建議，家長可以在第二個孩子出生之前，多和他們（長子）說清楚，下一個孩子來了以後，媽媽對他們的愛並沒有發生變化，但是肯定會花更多精力在需要照顧的弟弟妹妹上，並非是不愛他們的意思。

▼男孩負氣離家，希望可以自立生活。（圖／翻攝自看看新聞）

許多網友看完後紛紛留言說，「我覺得做不到對子女一視同仁的家長都不配為人父母」、「看到好多人說男孩太嬌生慣養，我只覺得要是性別反過來，輿論會怎麼樣？」、「這孩子不錯，有志氣」、「14歲的孩子都能找到火鍋店工作了，我該怎麼辦」、「爸爸也承認孩子被冷落，看來確有其事啊」。