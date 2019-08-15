　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

媽媽配眼鏡2副10萬元　她怒曝後續「再花4萬」真相...網傻：肥羊宰3次

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼媽媽兩副眼鏡「配10萬元」她氣炸！網解析「帳單」：店員殺慘了。（圖／翻攝爆怨公社）.

▲2副眼鏡要價10萬元！（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

日前一名媽媽到眼鏡行，配了2副共10萬元的老花眼鏡，由於度數完全不合，害得她慘摔多次，起初店家也擺出架式，嗆聲客人去找消保官。女兒得知此事後，氣得PO網爆料，如今店家轉變低姿態，釋出善意再花4萬就能處理好，再度讓女兒氣炸了。

一名女網友在《爆怨公社》氣訴，2年前，媽媽獨自去眼鏡行配老花眼鏡，現場一戴明明度數就不合適，但店家解釋「習慣就好」，豈料最後因視線落差，害媽媽摔了好幾次。媽媽向店家反映狀況後，對方竟要求重配一副，全部共花了10萬天價。

請繼續往下閱讀...

▲▼媽媽兩副眼鏡「配10萬元」她氣炸！網解析「帳單」：店員殺慘了。（圖／翻攝爆怨公社）

▲網看帳單傻眼！（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO忍不住抱怨媽媽太好騙，「怎麼可以這麼蠢」，兩副眼鏡根本無法使用，「當裝飾品」，誇張的是，媽媽再度回去向店家抗議，竟被老闆嗆聲「找消保官申訴！」當時文章一貼出後，掀起大批網友看傻眼，直呼「好黑心」、「到底是什麼眼鏡，可以買到10萬元？鏡架價格聽說在眼鏡行界裡，成本是超級低，所以賣眼鏡的其實很賺，這間眼鏡行似乎很敢賺，賺很大耶！」、「好的鏡片，精品的鏡架，也不至於這麼貴。（以前做眼鏡專櫃的經驗」、「真的要叮嚀一下家中有老人，如要辦什麼一定要問一下家裡的年輕人，否則會被店家看老人好欺負被騙」、「誇張，第一次看到那麼貴的眼鏡」。

如今，原PO在今（15）日分享後續狀況，對店家的處理方法簡直瞠目結舌，眼鏡行客服回應，他們非常有誠意想解決糾紛，「願意一人一半重新製作鏡片」，原PO再次爆氣狠酸，眼鏡10萬扣除1萬元不到的鏡框，「等於我媽還要再花大約4萬多才能處理好！」

▲媽配眼鏡2副10萬元　她怒曝後續「再花4萬一次OK」...網傻：肥羊宰3次（圖／翻攝爆怨公社）

▲店家都是贏家！（圖／翻攝自爆怨公社）

「哇～好優惠好棒棒！你們會接受嗎？」原PO忍不住反白眼，貼文一貼出，再次吸引網友幫腔砲轟，「完全不能接受，十萬再加四萬，14萬買一個眼鏡！」、「不會…只有兩個選擇，一、處理到好、二、全額退費」、「不能接受，等於又在賺一次錢，本來就沒弄好還要收錢」、「重做再賺一次，店員笑呵呵～哪來的肥羊，可以一直宰，還可以宰三次」、「吃定客戶需要眼鏡，再啃一塊肉」。
 

ET快訊
中南部大雨還要4到7天！雷雨彈襲「時間點與範圍」出爐
丁小芹弟棄音樂當保全養家！出車禍斷下肢　暴斃酒瓶與藥品堆中
梁靜茹9年婚姻生變　好友范瑋琪認了：有聽說！
我曾勸他少喝點！楊秋興：韓國瑜6次「都被扛回來」空腹就在乾杯

關鍵字：眼鏡,店家,肥羊,媽媽,後續

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

館長點名「國民黨唯一希望」是他　批韓「連一根腳毛都比不上」

友人花3千「左肩刺0104」生日4碼！2年後一看…日期錯了　她笑到哭：壞掉了

文具店「白髮老人」：你去對面問！　他火速和打工妹在一起…回去道謝吃驚了

半夜叫外送「不想剝蝦」　任性妹一句狂撩老闆...碗蓋一掀噴口水：太感動

影／貨車載仙草沒遮蔽！他緊跟30分曝：滴到汙水了　網反砲轟無知...戰翻

影／欣慰女兒考85分！爸一問真相曝光瞬間驚呆　網秒歪樓：岳父大人好

蜜蜂爆大量死亡！蜂農疑檳榔花期灑農藥遭毒害　防檢局回應了

媽媽配眼鏡2副10萬元　她怒曝後續「再花4萬」真相...網傻：肥羊宰3次

東港這間老旅社點暗紅「普渡公燈」40年　只為好兄弟指引回家的路

22頻道發出「下架同意書」　北都有線爭取5萬訂戶9月不斷訊

最強小三搶鑽戒爆哭演苦媳婦 正宮憋笑反擊：叫妳老公買R

霸氣媽叫姐拿零食...全家沒人動 汪討吃失敗向媽告狀：妳看她啦

郵差大雨中送信摔農田險滅頂 200郵件泡水...他一封封烘乾！

男子壓抑10多年坦承「想變女孩」妻崩潰失去老公...卻同意讓他做自己

浪貓集體「霸佔」摩托車坐墊　車主反應超佛系：只好走路了

忠犬陪8旬拾荒爺爺過馬路　全程「肉身擋車」貼身緊跟

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

魏大勛和爸爸曬被子「鵝毛滿天飛」超歡樂　媽媽無奈：有這麼幹活的嗎？

雙胞胎姊姊「為搶房間」動手打小夥伴　妹妹「主動道歉求和」好暖心

《德魯納》延宇轉世回來了　IU流淚看著他..「你過得好就好了」

蜜蜂爆大量死亡！蜂農疑檳榔花期灑農藥遭毒害　防檢局回應了

媽媽配眼鏡2副10萬元　她怒曝後續「再花4萬」真相...網傻：肥羊宰3次

東港這間老旅社點暗紅「普渡公燈」40年　只為好兄弟指引回家的路

22頻道發出「下架同意書」　北都有線爭取5萬訂戶9月不斷訊

中南部大雨還要4至7天！　氣象局示警雷雨彈來襲時間點、範圍

把錢賺回來！看準俄羅斯300億美元市場　農委會帶隊拚農產外銷

老闆賣蔥「一百二十」嚇跑買菜太太　下秒「補樹啦」魔性逆轉：一把嘔熟啦

全家看輔導級電影！售票員需女兒證件　爸拿不出吼：你看不出來她幾歲嗎？

不一樣的牙科醫師　她悲心守護身障與難民

超商跑腿買沙拉！她扛一盒回家「媽媽傻眼了」　網吵翻...嘉義人：那叫白醋

小甜甜殯儀館旁1句話「3好兄弟纏身」　半夜被吵醒：我看到2個影子在對話

日職／歐力士火力支援3上滿貫砲再5分　張奕三振秋山翔吾

亞利安四號火箭第三節太空「無碰撞自爆」　已找到7片殘骸

不斷更新／富邦包林傑對決桃猿尼克斯　先發打序

理財周刊／中美貿易戰再起風雲　金價多頭行情持續？

新黨將提「一國兩制臺灣方案」　陸委會：避免觸法

投信董座陷桃色風波偏袒女員工　證期局會去了解看看

蜜蜂爆大量死亡！蜂農疑檳榔花期灑農藥遭毒害　防檢局回應了

Note 10系列預購開跑　4大網購獨家加碼送活動總整理

ØZI嗨唱一半「破百萬錶噴飛」！　全場嚇翻他卻笑了

生活熱門新聞

貨車載仙草沒遮蔽他傻眼　反被網..

售票員聽不清！她大聲重覆目的地..

女兒考85分！真相爸驚呆　網歪..

館長選總統　柯P、吳宗憲回應了

即／大雷雨突襲！狂灌5縣市發警..

名字被唸錯　2千人全困擾：老師..

館長點名「國民黨唯一希望」是他

老婆鬼月掉了一雙鞋　內行人揭離..

「大眼柯羅莎」助長西南風！中南..

開進地下道！5歲女兒突安靜…一..

他買膠帶！火速和打工妹在一起　..

開設25年台大「第一小吃部」搬..

對流旺盛！大雷雨彈再炸南台灣

她叫外送「不想剝蝦」開碗蓋驚呆

更多熱門

相關新聞

媽買滷味忘了孩子　女兒嚇哭一路追車

南投一位迷糊媽媽12日晚間開車帶女兒買滷味，沒想到付錢後拿了餐點就上車離開，嚇得年約4歲的女童沿馬路一路追車。滷味攤老闆娘擔心女童出意外，上前將人抱回店內安撫，並打電話報警。好在20分鐘後，媽媽就發現孩子不見了，立刻打電話回店內詢問，順利將人接回去。

8歲女狂喊肚痛！醫：媽2舉動惹禍

13歲少女與母親爭吵...從酒店4樓跳下身亡

媽扛房貸6萬薪噴光…爸0支出嗆爆

大叔吃魚肉嘴劇痛...伸手拔出「XX」嚇哭

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 一芳 梁靜茹 地震 姜丹尼爾 洪慈庸 王令麟 吳可熙 香港 颱風即時 周台竹 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈 大家來說鬼

熱門新聞

貨車載仙草沒遮蔽他傻眼　反被網砲轟

39歲夜班女作業員伴母屍1年　房東打掃嚇壞

彰化有天體營？「肉色舞衣」誤為脫光光

歐陽娜娜發聲「支持香港警察」！陸網嗨爆

售票員聽不清！她大聲重覆目的地糗了

女兒考85分！真相爸驚呆　網歪樓：岳父好

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

床上激戰「被折成大法師」雞排妹崩潰

名嘴爆韓國瑜酒國旅遊地圖！「小姐開衩到大腿」

館長選總統　柯P、吳宗憲回應了

即／大雷雨突襲！狂灌5縣市發警報

看懷孕女友遭5人性侵　男羞愧自盡

名字被唸錯　2千人全困擾：老師沒叫對過

10萬元頭等艙「配餐不足」　空服送香檳賠罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎

讓鄰居到家中「聊天過夜」　她叫醒對方竟遭性侵

更多

最夯影音

更多

最強小三搶鑽戒爆哭演苦媳婦 正宮憋笑反擊：叫妳老公買R

霸氣媽叫姐拿零食...全家沒人動 汪討吃失敗向媽告狀：妳看她啦

郵差大雨中送信摔農田險滅頂 200郵件泡水...他一封封烘乾！

男子壓抑10多年坦承「想變女孩」妻崩潰失去老公...卻同意讓他做自己

浪貓集體「霸佔」摩托車坐墊　車主反應超佛系：只好走路了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面