媽媽配眼鏡2副10萬元　她怒曝後續「再花4萬」真相...網傻：肥羊宰3次

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▲2副眼鏡要價10萬元！（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

日前一名媽媽到眼鏡行，配了2副共10萬元的老花眼鏡，由於度數完全不合，害得她慘摔多次，起初店家也擺出架式，嗆聲客人去找消保官。女兒得知此事後，氣得PO網爆料，如今店家轉變低姿態，釋出善意再花4萬就能處理好，再度讓女兒氣炸了。

一名女網友在《爆怨公社》氣訴，2年前，媽媽獨自去眼鏡行配老花眼鏡，現場一戴明明度數就不合適，但店家解釋「習慣就好」，豈料最後因視線落差，害媽媽摔了好幾次。媽媽向店家反映狀況後，對方竟要求重配一副，全部共花了10萬天價。

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▲網看帳單傻眼！（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO忍不住抱怨媽媽太好騙，「怎麼可以這麼蠢」，兩副眼鏡根本無法使用，「當裝飾品」，誇張的是，媽媽再度回去向店家抗議，竟被老闆嗆聲「找消保官申訴！」當時文章一貼出後，掀起大批網友看傻眼，直呼「好黑心」、「到底是什麼眼鏡，可以買到10萬元？鏡架價格聽說在眼鏡行界裡，成本是超級低，所以賣眼鏡的其實很賺，這間眼鏡行似乎很敢賺，賺很大耶！」、「好的鏡片，精品的鏡架，也不至於這麼貴。（以前做眼鏡專櫃的經驗」、「真的要叮嚀一下家中有老人，如要辦什麼一定要問一下家裡的年輕人，否則會被店家看老人好欺負被騙」、「誇張，第一次看到那麼貴的眼鏡」。

如今，原PO在今（15）日分享後續狀況，對店家的處理方法簡直瞠目結舌，眼鏡行客服回應，他們非常有誠意想解決糾紛，「願意一人一半重新製作鏡片」，原PO再次爆氣狠酸，眼鏡10萬扣除1萬元不到的鏡框，「等於我媽還要再花大約4萬多才能處理好！」

▲店家都是贏家！（圖／翻攝自爆怨公社）

「哇～好優惠好棒棒！你們會接受嗎？」原PO忍不住反白眼，貼文一貼出，再次吸引網友幫腔砲轟，「完全不能接受，十萬再加四萬，14萬買一個眼鏡！」、「不會…只有兩個選擇，一、處理到好、二、全額退費」、「不能接受，等於又在賺一次錢，本來就沒弄好還要收錢」、「重做再賺一次，店員笑呵呵～哪來的肥羊，可以一直宰，還可以宰三次」、「吃定客戶需要眼鏡，再啃一塊肉」。

