影／13歲少女與母親爭吵...從酒店4樓跳下身亡　死前收到訊息「妳在哪個房間？」

記者洪珮瑄／綜合報導

四川省巴中市的維爾康酒店11日發生一起輕生事件，一名13歲羅姓少女因與母親發生爭執，直接從4樓跳下輕生，當場身亡。事後，母親認為此事疑點重重，甚至還在女兒的手機上看到一封簡訊寫道「妳在哪個房間？」，而傳來的時間正好就在跳樓的前一刻。

▲羅女疑似因酒醉，意識不清而跳樓。（圖／翻攝紅星視頻，下同）

綜合陸媒報導，羅女與母親在酒店見面之前，她已離家3個月，這段時間完全沒向家裡要過錢。母親張女表示，事發當晚，自己透過微信，找到一個較常和女兒聯繫的男子，並且傳訊給對方，問女兒下落；事後，她得知女兒與該男在一間酒吧裡，便趕緊前往現場。

▲羅女失蹤3個月，其母親在酒吧找到她。

母親提到，到酒吧後，該男將女兒和她的手機一起帶到她面前。不過，令她訝異的是，女兒竟然還化了妝，而且跟幾名男孩喝酒喝到吐了，「我原本想帶女兒回家，但她不肯，還從包包裡拿出一張距離酒吧不到100米的酒店房卡。」

據悉，該間酒店房間內的煙灰缸裡有許多煙頭，桌上還放有5杯奶茶。一進入房間後，母親看見女兒的手機不停來電，甚至還有一人傳訊問「妳在哪個房間？」。她表示，訊息傳來後，女兒就趁著自己轉身時跳樓了，「不曉得是不是還處於醉酒狀態，加上有人打電話來，一時心急想出去，所以把窗戶當門了。」

▲羅女生前曾因打人被起訴。

據了解，羅女生前曾因打人被起訴，原本要在8月13日開庭，如今卻墜樓身亡。母親表示，自己7月份去了上海，最近才回到通江，這次回來就是因為這場官司。

此外，羅女從今年5月離家出走，母親懷疑，「一個13歲女孩沒有身份證是怎麼開到酒店房間的？又在裡面住了多久？」諾江鎮派出所表示，目前還在調查中。

▼案發後，警方發出通報，該案目前仍在調查中。