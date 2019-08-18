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國機國造先驅　介壽號任空軍官校學生初級飛行教練機

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從介壽號到新式高教機　看見國機國造發展歷程

軍聞社／記者葛芃欣臺北18日電

「2019年臺北國際航太暨國防工業展」已於日前劃下句點，現場除了展出「新式高教機縮尺模型」，更規劃國機國造時光隧道，完整呈現我國航空科技從「螺旋推進階段」到「噴射推進階段」發展的艱辛歷程，使國人了解國防自主、產業升級對國防之重要性。

時光隧中依發展年代展出介壽號教練機、中興號教練機、中型運輸機、AT-3教練機、F-5型戰鬥機、IDF型戰機及新式高教機模型及歷史影像。

擔任國機國造先驅的介壽號教練機，於民國57年由航空發展中心自行製造的輕型教練機，於民國63年共計生產完成58架，作為空軍官校學生初級飛行教練機，直至民國71年除役。

從介壽號到新式高教機　看見國機國造發展歷程

現今仍在空軍第七聯隊志航基地擔任空軍部隊訓練任務的F-5E型機，在民國62年與美簽訂合作生產計畫（MOU），共計生產242架，於隔年裝備完畢並出廠飛交空軍使用，直至今日仍擔負東部空防重責與空軍戰鬥機專精學、術科師資訓練的機種。

國人熟悉的IDF型機為我國航發中心研發自製的高性能防禦戰機，民國77年首架型機出廠，至民國81年首架移交空軍使用，中間更完成數次升級計畫以改善戰鬥系統，是捍衛臺海安全的主力機種，更是國人引以為傲的成就。

AJT新式高教機計畫於民國106年正式啟動，除了向國人展現國防自主的決心，更是帶動我國航空產業蓬勃發展，創造產業效應的起點。

從介壽號到新式高教機　看見國機國造發展歷程

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