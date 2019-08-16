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美福特號航母現役空用熱像儀　爭取配置國軍騰雲大型無人機

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▲▼空軍花蓮基地營區開放全兵力預校媒體邀訪。騰雲,UAV（圖／記者季相儒攝）

▲我國騰雲無人機。（圖／記者季相儒攝）

中央社／記者游凱翔台北報導

台北國防展15日登場 ，民間廠商科力航太展示代理的「Safire 380 HD」空用熱像儀，為美軍現役用於福特號航艦、勃克級軍艦的先進設備，廠商積極爭取用於國軍騰雲無人機。

兩年一度的台北國際航太暨國防工業展15日至17日 在台北世貿中心一館登場，今年共有81項武器裝備及研 發成果陳展，適逢政府推動國機國造、國艦國造等國防 自主政策，展出內容備受外界關注。 除了國防館所展出的81公厘迫砲雲豹八輪甲車M2樣 車、新型騰雲大型無人機、劍翔反輻射無人機及發射箱 及車輛載具外，場外也有多家國內外廠商參展，包括洛 克希德馬丁、科力航太、經緯航太、漢翔等，其中科力 航太所展示代理的「Safire 380 HD」空用熱像儀為現場的焦點之一。

現場解說人員表示，380 HD為美軍福特號航空母艦、勃克級艦艇、獨立濱海戰鬥艦、MQ-9、MQ-8、C-130J 目前正在使用的現役先進裝備，也具備實戰經驗，目前已取得輸出許可，並積極爭取用於國軍新型騰雲大型無人機，也有國軍人員正在接洽，但未正式採購。

解說人員指出，這具空用熱像儀若裝設在無人機上，在450節以上的空速、5萬呎高空仍然可適用，最遠可偵搜60公里外距離（雷射測距25公里），並擁6個視窗 ，配備可見光、雷射照明、紅外光、低照度可見光等7種模組。最特別的是，這具熱像儀的熱影像可達到Full HD規格，同類產品無法比擬。 解說人員強調，這具熱像儀分為海用、陸用及空用 ，可抵抗高溫高熱、沙塵暴、高鹽度濕度的環境，並配備六軸穩定系統。

▼圖為國內海巡署1000噸級以上巡防艦配備FLIR中距離熱影像系統。（圖／翻攝自科力航太官網）

▲▼國內海巡署1000噸級以上的巡防艦皆配備FLIR中距離熱影像系統。（圖／翻攝自科力航太官網）

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